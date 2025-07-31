Galatasaray Lazio maç kadrosu belli oldu mu? Gözler Osimhen’de

Galatasaray, 75 milyon euroluk Victor Osimhen transferini Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde tamamlandı.

Nijeryalı yıldız golcüyü büyük bir coşkuyla havalimanında karşılanan taraftar sahada görmek için de ayrıca sabırsızlanıyor.

2 Ağustos akşamı oynanacak Lazio maçında Osimhen'in sahada olup olmayacağı kesinleşmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hazırlık kamplarına katılamayan Osimhen'i riske etmemek için maça yedeklerde başlatabileceği tahmin ediliyor.

GALATASARAY LAZİO MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Galatasaray ile Lazio hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'da İstanbul’da RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.

İki takımın muhtemel kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.

Lazio: Provedel, Gila, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Rovella, Guendeouzi, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.