Galatasaray Lazio maçı kaç bilet satıldı? Tribün doluluk oranı gündemde

Galatasaray, sezon öncesi son bir kritik provaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de Lazio ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonu kombine ve vip kombineleri bu maç için geçerli olmayacak. Tüm taraftarların karşılaşmayı stadyumdan takip edebilmek için bilet satın alması gerekiyor.

Yapılan duyurunun ardından Galatasaray - Lazio maçı kaç bilet satıldığı ve tribün doluluk oranı gündeme geldi.

GALATASARAY - LAZİO MAÇI KAÇ BİLET SATILDI?

Galatasaray - Lazio maçında kaç bilet satıldığıyla ilgili henüz kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak karşılaşmayı yaklaşık 40 bin seyircinin tribünden takip edeceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Lazio maçının bilet satış fiyatları şöyle: