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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Lazio maçı kaç bilet satıldı? Tribün doluluk oranı gündemde

Galatasaray yeni sezon öncesi bu hafta son hazırlık maçına Lazio karşısında çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar Galatasaray - Lazio maçı kaç bilet satıldığını merak etmeye başladı. Galatasaray - Lazio tribün doluluk oranı gündeme geldi.

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Galatasaray Lazio maçı kaç bilet satıldı? Tribün doluluk oranı gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 14:12

, sezon öncesi son bir kritik provaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de ile 'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonu kombine ve vip kombineleri bu maç için geçerli olmayacak. Tüm taraftarların karşılaşmayı stadyumdan takip edebilmek için satın alması gerekiyor.

Yapılan duyurunun ardından Galatasaray - Lazio maçı kaç bilet satıldığı ve tribün doluluk oranı gündeme geldi.

Galatasaray Lazio maçı kaç bilet satıldı? Tribün doluluk oranı gündemde

GALATASARAY - LAZİO MAÇI KAÇ BİLET SATILDI?

Galatasaray - Lazio maçında kaç bilet satıldığıyla ilgili henüz kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak karşılaşmayı yaklaşık 40 bin seyircinin tribünden takip edeceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Lazio maçı kaç bilet satıldı? Tribün doluluk oranı gündemde

GALATASARAY - LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Lazio maçının bilet satış fiyatları şöyle:

  • Premium: 18.000 TL
  • Delux: 17.000 TL
  • Lux: 16.000 TL
  • Classic: 15.000 TL
  • Kategori 1: 10.000 TL
  • Kategori 2: 9.000 TL
  • Kategori 3: 8.000 TL
  • Kategori 4: 7.000 TL
  • Kategori 5: 6.500 TL
  • Kategori 6: 5.500 TL
  • Kategori 7: 5.000 TL
  • Kategori 8: 4.000 TL
  • Kategori 9: 3.000 TL
  • Kategori 10: 1.400 TL
  • Kategori 11: 1.300 TL
  • Misafir: 1.300 TL
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#bilet
#lazio
#hazırlık maçı
#rams park
#mac
#Sezon Öncesi
#Aktüel
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