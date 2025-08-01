Galatasaray Lazio maçı kaç bilet satıldı? Tribün doluluk oranı gündemde

Galatasaray, sezon öncesi son bir kritik provaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de Lazio ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonu kombine ve vip kombineleri bu maç için geçerli olmayacak. Tüm taraftarların karşılaşmayı stadyumdan takip edebilmek için bilet satın alması gerekiyor.
Yapılan duyurunun ardından Galatasaray - Lazio maçı kaç bilet satıldığı ve tribün doluluk oranı gündeme geldi.
Galatasaray - Lazio maçında kaç bilet satıldığıyla ilgili henüz kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak karşılaşmayı yaklaşık 40 bin seyircinin tribünden takip edeceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Lazio maçının bilet satış fiyatları şöyle: