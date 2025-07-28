Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda? Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçına çıkıyor

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekiplerinin hazırlıkları devam ediyor. Avusturya kampının ardından İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Galatasaray, son hazırlık maçına İtalya Serie A ekiplerinden Lazio karşısında çıkacak.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı açıklanan bilgilere göre 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın maç biletleri ise 29 Temmuz Salı günü saat 13.00'de satışa çıkacak. Galatasaray - Lazio maç bileti fiyatları ise şöyle:
RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı açıklanan bilgilere göre S Spor Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın henüz hakem kadrosu ise duyurulmadı.
Lazio maçının ardından Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK deplasmanına hazırlanacak. Galatasaray'ın ilk Süper Lig maçı ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak.