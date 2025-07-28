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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda? Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçına çıkıyor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar sezon öncesi son hazırlık maçına bu hafta Lazio karşısında çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda olduu merak ediliyor.

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Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda? Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:27

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala ekiplerinin hazırlıkları devam ediyor. Avusturya kampının ardından İstanbul'da hazırlıklarına devam eden , son hazırlık maçına İtalya Serie A ekiplerinden karşısında çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda? Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçına çıkıyor

GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı açıklanan bilgilere göre 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın maç biletleri ise 29 Temmuz Salı günü saat 13.00'de satışa çıkacak. Galatasaray - Lazio maç bileti fiyatları ise şöyle:

  • Premium - 18.000
  • Delux - 17.000
  • Lux - 16.000
  • Classic - 15.000
  • Kategori 1 - 10.000
  • Kategori 2 - 9.000
  • Kategori 3 - 8.000
  • Kategori 4 - 7.000
  • Kategori 5 - 6.500
  • Kategori 6 - 5.500
  • Kategori 7 - 5.000
  • Kategori 8 - 4.000
  • Kategori 9 - 3.000
  • Kategori 10 - 1.400
  • Kategori 11 - 1.300
  • Misafir - 1.300
Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda? Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçına çıkıyor

GALATASARAY - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı açıklanan bilgilere göre S Spor Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın henüz hakem kadrosu ise duyurulmadı.

Lazio maçının ardından Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK deplasmanına hazırlanacak. Galatasaray'ın ilk Süper Lig maçı ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak.

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