Galatasaray Liverpool 2. maç ne zaman? GS Liverpool rövanş maçı tarihi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool FC karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak ilk maç, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda büyük ilgiyle takip edilecek mücadelelerden biri olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Avrupa’nın farklı liglerinden güçlü takımlar karşı karşıya geliyor. Son 16 eşleşmeleri şöyledir:

Galatasaray - Liverpool

Atalanta - Bayern Münih

Newcastle United - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Bayer Leverkusen - Arsenal

Paris Saint-Germain - Chelsea

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting

GALATASARAY LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maç İstanbul’da oynanırken, rövanş karşılaşması İngiltere’de yapılacak. İki takım arasındaki ikinci mücadele 18 Mart Çarşamba günü oynanacak ve İngiltere’deki Anfield Stadı’nda gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip ilk maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak İngiltere’de oynanacak rövanş öncesinde önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. İngiliz temsilcisi ise İstanbul’daki mücadeleden alacağı skorla Anfield’daki karşılaşmaya güçlü bir konumda çıkmayı planlıyor.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

UEFA tarafından 27 Şubat 2026 tarihinde yapılan kura çekiminde son 16 turu ile birlikte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Bu kura sonucuna göre Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin galibi, çeyrek final turunda Paris Saint‑Germain ile Chelsea FC arasında oynanan eşleşmenin kazananıyla karşılaşacak.

GALATASARAY TURU GEÇERSE NE KADAR KAZANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunu geçerek çeyrek finale yükselen takımlara önemli bir gelir sağlanıyor. Galatasaray’ın Liverpool karşısında tur atlaması halinde UEFA tarafından kulübe 12,5 milyon euro tutarında bir prim ödenecek. Bu rakam döviz kuruna bağlı olarak yaklaşık 637 milyon TL civarında bir gelire karşılık geliyor.

Turnuvada ilerleyen turlarda ise ek ödüller bulunuyor. Yarı finale yükselen takımlar 15 milyon euro kazanırken, finale çıkan ekipler 18,5 milyon euro gelir elde edecek. Turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma ise bu ödüllerin üzerine ek olarak 6,5 milyon euro daha verilecek.