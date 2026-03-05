Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Liverpool maç bileti fiyatları

Galatasaray - Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak olan ilk mücadele RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Liverpool maç bileti fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 10:14

- maçına geri sayım başladı. UEFA 'nin son 16 turu kapsamında gerçekleştirilecek olan kritik karşılaşmada temsilcimiz galibiyet alarak, İngiltere'ye avantajlı bir şekilde gitmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala Galatasaray - Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi.

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Liverpool maç bileti fiyatları

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Liverpool maç biletlerinin satış duyurusunun 6 Mart 2026 Cuma günü yapılması bekleniyor. Henüz sarı-kırmızılılar tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Galatasaray genel olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı mücadelelerin biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda biletlerin 6-7 Mart tarihlerinde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Liverpool maç bileti fiyatları

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray - Liverpool maç biletlerinin henüz fiyatları belli olmadı. Karşılaşmanın satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında en son evinde oynadığı Juventus maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 42.500 TL

Delux: 40.000 TL

Lux: 38.000 TL

Classic: 35.000 TL

Kategori 1: 26.000 TL

Kategori 2: 24.000 TL

Kategori 3: 22.000 TL

Kategori 4: 20.000 TL

Kategori 5: 18.000 TL

Kategori 6: 16.000 TL

Kategori 7: 15.000 TL

Kategori 8: 10.000 TL

Kategori 9: 8.000 TL

Kategori 10: 2.250 TL

Kategori 11: 2.000 TL

Misafir: 2.000 TL

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Liverpool maç bileti fiyatları

DEPLASMANDA GALATASARAY SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre son 16 play-off turu kapsamında oynanan Juventus deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin Euro para cezası verildi. Galatasaray ise cezaya itiraz edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40.000 Euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Mercii nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#bilet
#liverpool
#Seyirci Cezası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.