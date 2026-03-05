Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Liverpool maç bileti fiyatları

Galatasaray - Liverpool maçına geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında gerçekleştirilecek olan kritik karşılaşmada temsilcimiz galibiyet alarak, İngiltere'ye avantajlı bir şekilde gitmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala Galatasaray - Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Liverpool maç biletlerinin satış duyurusunun 6 Mart 2026 Cuma günü yapılması bekleniyor. Henüz sarı-kırmızılılar tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Galatasaray genel olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı mücadelelerin biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda biletlerin 6-7 Mart tarihlerinde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray - Liverpool maç biletlerinin henüz fiyatları belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında en son evinde oynadığı Juventus maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 42.500 TL

Delux: 40.000 TL

Lux: 38.000 TL

Classic: 35.000 TL

Kategori 1: 26.000 TL

Kategori 2: 24.000 TL

Kategori 3: 22.000 TL

Kategori 4: 20.000 TL

Kategori 5: 18.000 TL

Kategori 6: 16.000 TL

Kategori 7: 15.000 TL

Kategori 8: 10.000 TL

Kategori 9: 8.000 TL

Kategori 10: 2.250 TL

Kategori 11: 2.000 TL

Misafir: 2.000 TL

DEPLASMANDA GALATASARAY SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre son 16 play-off turu kapsamında oynanan Juventus deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin Euro para cezası verildi. Galatasaray ise cezaya itiraz edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40.000 Euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Mercii nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."