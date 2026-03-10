Galatasaray Liverpool maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray Liverpool sakatlar ve cezalılar

Galatasaray - Liverpool maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün temsilcimiz Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan kritik karşılaşmada Galatasaray, galibiyet ile ayrılırsa İngiltere'deki rövanş maçına avantajlı olarak gidecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Liverpool maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Liverpool maç kadrosu, muhtemel 11'leri ise araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşmada UEFA isim listesinde yer almayan Arda Ünyay, Can Güner ve Renato Nhaga forma giyemeyecek. Temsilcimizde 7 futbolcu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında cezalı duruma düşecekler. Galatasaray'da sarı kart sınırında yer alan futbolcular arasında Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen yer alıyor.

Liverpool tarafında ise 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Liverpool'da Isak, Bradley, Alisson, Cheisa, Endo, Bajcetic ve Leoini karşılaşmada oynamayacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Galatasaray - Liverpool maçında Leroy Sane yerine Noa Lang'in, Roland Sallai yerine ise Sacha Boey'in ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray - Liverpool maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray: Uğucan, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Gabriel Sara, Noa Lang, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Cody Gakpo, Ekitike

GALATASARAY - LİVERPOOL İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile Liverpool tarihleri boyunca toplam 5 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 2 tanesinde Galatasaray, 1 tanesinde ise Liverpool galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 7 kere fileleri havalandırırken, Liverpool ise 6 gol attı.