Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

Galatasaray - Liverpool maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. GS Liverpool muhtemel 11 belli olmasının ardından eksik oyuncular da netleşti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın kadro durumu, eksik oyuncuları ve sahaya çıkması beklenen isimler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda tur mücadelesi verecek olan iki ekip, İstanbul’daki ilk randevuda avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip lig etabında İngiliz temsilcisini mağlup etmişti ve aynı başarıyı yeniden yakalamak istiyor. Galatasaray Liverpool muhtemel 11 kimler var? İşte GS Liverpool muhtemel 11…

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool kozlarını paylaşacak. İstanbul’daki ilk karşılaşma, iki ekip açısından rövanş öncesi büyük önem taşıyor. Galatasaray Liverpool maçı muhtemel 11, maç saati yaklaştıkça netleşmeye başladı. İşte Galatasaray Liverpool maç kadroları…

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

GS LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması İstanbul’daki RAMS Park’ta yapılacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda oynanacak bu kritik randevu Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde o akşam oynanacak tek 20.45 karşılaşması olması nedeniyle müsabakanın dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. İstanbul’daki karşılaşmanın tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. Son yıllarda iç sahadaki atmosferiyle Avrupa kamuoyunda dikkat çeken temsilcimiz Galatasaray, taraftar desteğiyle ilk maçta avantaj peşinde koşacak.

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ KADROSU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamladı ve son 16 play-off turuna yükseldi. Bu turda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalarda 3-2 mağlup oldu ancak toplam skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

Galatasaray’da kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai ile hücum oyuncuları Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde rövanşta takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray'ın Liverpool maç kadrosu şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey

Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina

Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

Liverpool cephesinde ise Conor Bradley ve Curtis Jones sarı kart sınırında bulunuyor. İngiliz ekibinde sakatlığı bulunan Alexander Isak kadroda yer alamayacak. Liverpool’un maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler arasında Alisson, Wataru Endo ve Federico Chiesa yer alıyor.

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

GALATASARAY LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın sahaya kalede Uğurcan Çakır ile çıkması bekleniyor. Savunma hattında Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’un görev alması öngörülürken orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Lemina’nın forma giymesi bekleniyor. Hücum hattında ise Leroy Sane, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın yer alması öngörülüyor.

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

Liverpool tarafında kalede Mamardashvili’nin görev alması bekleniyor. Savunma hattında Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk ve Andrew Robertson’un sahaya çıkması beklenirken orta sahada Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ve Florian Wirtz’in görev yapması bekleniyor. Hücum hattında ise Mohamed Salah, Cody Gakpo ve Hugo Ekitike’nin yer alması bekleniyor.

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! GS Şampiyonlar Ligi maç kadrosu açıklandı

Galatasaray Liverpool muhtemel 11’ler şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lemina, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Liverpool: Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitike

