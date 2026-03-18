Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray'ın tur geçmesi için alması gereken sonuç

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımların tamamı bugün belli oluyor. İlk gün karşılaşmaları kapsamında Real Madrid, PSG, Arsenal ve Sporting Lisbon çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Bugün oynanacak mücadelelerin ardından ise kalan 4 takım daha netlik kazanacak. Bugün gerçekleştirilecek olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile mücadele edecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur merak ediliyor.

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray Liverpool'u yenerse veya berabere kalırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Galatasaray'ın Liverpool karşısında 1 farklı skorla mağlubiyet alması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları çeyrek final biletinin sahibini belirleyecek.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması için bugün oynanacak kritik karşılaşmada beraberlik veya galibiyet alması gerekiyor. Galatasaray, Liverpool karşısında galibiyet veya beraberlik alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletinin sahibi olacak.

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANDI?

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16'ya kalarak büyük bir başarı elde eden Galatasaray şimdiden 53.5 milyon Euro geliri garantiledi. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirse 12.5 milyon Euro daha başarı primi alacak. Galatasaray'ın garantilediği Şampiyonlar Ligi gelir kalemleri şöyle:

Katılım Payı: 18.62 milyon Euro

Performans Primleri (3G, 1B): 7 milyon Euro

Son 16 Turu Ödülü: 11 milyon Euro

Yayın ve Katsayı Gelirleri: 10.83 milyon Euro

Lig Sıralaması ve Play-off Payı: 6.08 milyon Euro

Toplam Garantilenen Gelir: 53.5 milyon Euro