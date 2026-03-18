Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray'ın tur geçmesi için alması gereken sonuç

Galatasaray nasıl tur atlar sorusunun cevabı taraftarlar tarafından Liverpool rövanş maçı öncesinde araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında bugün saat 23.00'te Galatasaray ile Liverpool Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada Galatasaray, Liverpool'u elerse çeyrek final biletinin sahibi olacak. Çeyrek finalin yanı sıra Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı para da büyük miktarda artacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ın turu geçmesi için alması gereken sonuç...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 19:30

'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA 'nde çeyrek finale yükselen takımların tamamı bugün belli oluyor. İlk gün karşılaşmaları kapsamında Real Madrid, PSG, Arsenal ve Sporting Lisbon çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Bugün oynanacak mücadelelerin ardından ise kalan 4 takım daha netlik kazanacak. Bugün gerçekleştirilecek olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile mücadele edecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur merak ediliyor.

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray Liverpool'u yenerse veya berabere kalırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Galatasaray'ın Liverpool karşısında 1 farklı skorla mağlubiyet alması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları biletinin sahibini belirleyecek.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması için bugün oynanacak kritik karşılaşmada beraberlik veya galibiyet alması gerekiyor. Galatasaray, Liverpool karşısında galibiyet veya beraberlik alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletinin sahibi olacak.

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANDI?

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16'ya kalarak büyük bir başarı elde eden Galatasaray şimdiden 53.5 milyon Euro geliri garantiledi. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirse 12.5 milyon Euro daha başarı primi alacak. Galatasaray'ın garantilediği Şampiyonlar Ligi gelir kalemleri şöyle:

Katılım Payı: 18.62 milyon Euro

Performans Primleri (3G, 1B): 7 milyon Euro

Son 16 Turu Ödülü: 11 milyon Euro

Yayın ve Katsayı Gelirleri: 10.83 milyon Euro

Lig Sıralaması ve Play-off Payı: 6.08 milyon Euro

Toplam Garantilenen Gelir: 53.5 milyon Euro

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#liverpool
#çeyrek final
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.