Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacaklar

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün son 16 turu başlıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turu mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Peki Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İşte Galatasaray'ın çeyrek final ihtimali...

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray bugün RAMS Park'ta oynanacak olan ilk karşılaşmada Liverpool'u mağlup ederse, İngiltere'de oynanacak olan rövanş maçında büyük bir avantaj yakalayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool'u mağlup etmesi gerekecek. İki karşılaşmanın sonucunda ise çeyrek final biletini alan takım belli olacak. Galatasaray çeyrek finale yükselirse PSG - Chelsea maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak olan rövanş mücadelesi 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. İngiltere'de bulunan Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.