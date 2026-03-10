Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacaklar

Galatasaray nasıl tur atlar sorusunun cevabı Liverpool maçı öncesinde gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları kapsamında bugün Galatasaray ile Liverpool RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet alırsa büyük bir avantaj elde edecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimali taraftarların gündeminde yer alıyor.

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 19:30
|
10.03.2026
10.03.2026
saat ikonu 19:30

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA 'nde bugün son 16 turu başlıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turu mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 'ta oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Peki Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İşte Galatasaray'ın ihtimali...

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacaklar

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray bugün RAMS Park'ta oynanacak olan ilk karşılaşmada Liverpool'u mağlup ederse, İngiltere'de oynanacak olan rövanş maçında büyük bir avantaj yakalayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool'u mağlup etmesi gerekecek. İki karşılaşmanın sonucunda ise çeyrek final biletini alan takım belli olacak. Galatasaray çeyrek finale yükselirse PSG - Chelsea maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacaklar

GALATASARAY LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak olan rövanş mücadelesi 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. İngiltere'de bulunan Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

#şampiyonlar ligi
#çeyrek final
#rams park
#Anfield
#Galatasaray Liverpool Maçı
#Aktüel
