Galatasaray maç takvimi 2024-2025! Trendyol Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray 11. haftayı bay geçecek
Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi bugün yapıldı. TFF tarafından takımların fikstür takvimi yayınlandı. Açıklanan takvime göre Galatasaray bu sezon ilk maçında Hatayspor ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimleri 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fikstür çekimlerinin ardından taraftarlar Galatasaray-Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan derbilerin tarihlerini merak etmeye başladı.
SÜPER LİG 2024-2025 FİKSTÜRU BELLİ OLDU MU?
Süper Lig 2024-2025 fikstür tarihleri açıklandı.
Açıklanan tarihlere göre ligde 1. hafta şöyle:
- Sivasspor - Trabzonspor
- Fenerbahçe - Adana Demirspor
- Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir
- Kasımpaşa - Konyaspor
- Galatasaray - Atakaş Hatayspor
- Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
- Antalyaspor - Göztepe
- Samsunpor - Beşiktaş
- Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK
GALATASARAY TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 FİKSTÜR TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
- hafta: Atakaş Hatayspor
- hafta: Konyaspor
- hafta: Gaziantep FK
- hafta: Adana Demirspor
- hafta: Ç. Rizespor
- hafta: Fenerbahçe
- hafta: Kasımpaşa
- hafta: C. Alanyaspor
- hafta: B. Antalyapsor
- hafta: Beşiktaş
- hafta BAY
- hafta: Y. Samsunspor
- hafta S. Bodrum FK
- hafta: Eyüpspor
- hafta: E. Y. Sivasspor
- hafta: Trabzonspor
- hafta: M. Kayserispor
- hafta: Göztepe
- hafta: RAMS Başakşehir
GALATATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleştirilecek olan ilk derbi Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 SEZONUNUN DERBİ TARİHLERİ
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
GALATASARAY'IN HANGİ HAFTA MAÇI YOK?
Galatasaray, Beşiktaş derbisinden sonraki haftayı yani 11. haftayı bay geçerek hiçbir karşılaşmaya çıkmayacak.
SÜPER LİG'İN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?
TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 2024-2025 Süper Lig sezonu 9-10-11-12 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2025 tarihlerinde başlayıp 1 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.