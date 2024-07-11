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Galatasaray maç takvimi 2024-2025! Trendyol Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray 11. haftayı bay geçecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
11 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:43
Galatasaray maç takvimi 2024-2025! Trendyol Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray 11. haftayı bay geçecek

Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi bugün yapıldı. TFF tarafından takımların fikstür takvimi yayınlandı. Açıklanan takvime göre Galatasaray bu sezon ilk maçında Hatayspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimleri 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fikstür çekimlerinin ardından taraftarlar Galatasaray-Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan derbilerin tarihlerini merak etmeye başladı.

SÜPER LİG 2024-2025 FİKSTÜRU BELLİ OLDU MU?

Süper Lig 2024-2025 fikstür tarihleri açıklandı.

Açıklanan tarihlere göre ligde 1. hafta şöyle:

  • Sivasspor - Trabzonspor
  • Fenerbahçe - Adana Demirspor
  • Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir
  • Kasımpaşa - Konyaspor
  • Galatasaray - Atakaş Hatayspor
  • Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
  • Antalyaspor - Göztepe
  • Samsunpor - Beşiktaş
  • Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK

Galatasaray maç takvimi 2024-2025! Trendyol Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray 11. haftayı bay geçecek - 1. Resim

GALATASARAY TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 FİKSTÜR TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

  1. hafta: Atakaş Hatayspor
  2. hafta: Konyaspor
  3. hafta: Gaziantep FK
  4. hafta: Adana Demirspor
  5. hafta: Ç. Rizespor
  6. hafta: Fenerbahçe
  7. hafta: Kasımpaşa
  8. hafta: C. Alanyaspor
  9. hafta: B. Antalyapsor
  10. hafta: Beşiktaş
  11. hafta BAY
  12. hafta: Y. Samsunspor
  13. hafta S. Bodrum FK
  14. hafta: Eyüpspor
  15. hafta: E. Y. Sivasspor
  16. hafta: Trabzonspor
  17. hafta: M. Kayserispor
  18. hafta: Göztepe
  19. hafta: RAMS Başakşehir

GALATATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleştirilecek olan ilk derbi Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak. 

Galatasaray maç takvimi 2024-2025! Trendyol Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray 11. haftayı bay geçecek - 2. Resim

TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 SEZONUNUN DERBİ TARİHLERİ

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

GALATASARAY'IN HANGİ HAFTA MAÇI YOK?

Galatasaray, Beşiktaş derbisinden sonraki haftayı yani 11. haftayı bay geçerek hiçbir karşılaşmaya çıkmayacak. 

SÜPER LİG'İN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?

TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 2024-2025 Süper Lig sezonu 9-10-11-12 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2025 tarihlerinde başlayıp 1 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Kaynak: TGRT HABER
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