Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda A Grubu’nda oynanacak Fethiyespor Galatasaray karşılaşması bu akşam futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Muğla temsilcisinin sahasında oynanacak mücadele öncesi maçın detayları netleşmiş durumda.

ZTK FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray bu akşam saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede hakem Ayberk Demirbaş görev yapacak.

Galatasaray, kupadaki ilk maçında Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Fethiyespor ise gruptaki ilk karşılaşmasında Boluspor ile 0-0 berabere kalmış ve hanesine 1 puan yazdırmıştı. Bu maç, A Grubu’ndaki ikinci hafta programı kapsamında oynanacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor Galatasaray karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden olduğu gibi internet aracılığıyla da takip edebilecek.

A Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ücretsiz şekilde izleme imkanı sunacak. Maç saati itibarıyla A Spor canlı yayını üzerinden Fethiyespor Galatasaray maçı anbean ekranlara gelecek.

A SPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz HD yayın yapıyor. Kanalı uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri şu şekilde: 12053 MHz frekans, 27500 sembol oranı, H (Yatay) polarizasyon ve 5/6 FEC ayarıyla A Spor yayını izlenebiliyor.

Platform bazında ise A Spor; Digiturk’te 88. kanal, Tivibu’da 81. kanal, D-Smart’ta 80. kanal, Kablo TV’de ise 142 ve 143. kanallardan erişime açık durumda. Uydu alıcısında kanal taraması yapılarak A Spor kolaylıkla eklenebiliyor.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI ATV'DE Mİ YAYINLANACAK, NASIL İZLENİR?

Fethiyespor Galatasaray mücadelesi ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Karşılaşma yalnızca A Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın, televizyonun yanı sıra A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de erişime açık olacak.

A Spor’un resmi web sitesi üzerinden yapılan canlı yayın, bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan izlenebiliyor. Ayrıca A Spor mobil uygulaması ve YouTube kanalı üzerinden de Türkiye Kupası maçlarına dair canlı yayınlar ve içerikler futbolseverlerle buluşuyor.

A Spor 13 Ocak yayın akışı şöyledir:

17.30 Kupada Bugün

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor

20.00 Spor Bülteni

20.30 Fethiyespor-Galatasaray

22.30 Türkiye’nin Kupası