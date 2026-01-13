Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Fethiyespor Galatasaray hangi kanalda, sorusunu yanıt bulması ile birlikte maç frekans uydu ayarları yapılmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Fethiyespor ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. GS maçı hangi kanalda belli oldu. Muğla’nın Fethiye ilçesinde oynanacak müsabaka, kupada gruptaki dengeleri etkileyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. İşte Fethiyespor Galatasaray kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 19:30

Ziraat Türkiye Kupası’nda A Grubu’nda oynanacak Fethiyespor Galatasaray karşılaşması bu akşam futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Muğla temsilcisinin sahasında oynanacak mücadele öncesi maçın detayları netleşmiş durumda.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak

ZTK FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray bu akşam saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede hakem Ayberk Demirbaş görev yapacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak

Galatasaray, kupadaki ilk maçında Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Fethiyespor ise gruptaki ilk karşılaşmasında Boluspor ile 0-0 berabere kalmış ve hanesine 1 puan yazdırmıştı. Bu maç, A Grubu’ndaki ikinci hafta programı kapsamında oynanacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor Galatasaray karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden olduğu gibi internet aracılığıyla da takip edebilecek.

A Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ücretsiz şekilde izleme imkanı sunacak. Maç saati itibarıyla A Spor canlı yayını üzerinden Fethiyespor Galatasaray maçı anbean ekranlara gelecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak

A SPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz HD yayın yapıyor. Kanalı uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri şu şekilde: 12053 MHz frekans, 27500 sembol oranı, H (Yatay) polarizasyon ve 5/6 FEC ayarıyla A Spor yayını izlenebiliyor.

Platform bazında ise A Spor; Digiturk’te 88. kanal, Tivibu’da 81. kanal, D-Smart’ta 80. kanal, Kablo TV’de ise 142 ve 143. kanallardan erişime açık durumda. Uydu alıcısında kanal taraması yapılarak A Spor kolaylıkla eklenebiliyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Fethiyespor maçı şifresiz yayınlanacak

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI ATV'DE Mİ YAYINLANACAK, NASIL İZLENİR?

Fethiyespor Galatasaray mücadelesi ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Karşılaşma yalnızca A Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın, televizyonun yanı sıra A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de erişime açık olacak.

A Spor’un resmi web sitesi üzerinden yapılan canlı yayın, bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan izlenebiliyor. Ayrıca A Spor mobil uygulaması ve YouTube kanalı üzerinden de Türkiye Kupası maçlarına dair canlı yayınlar ve içerikler futbolseverlerle buluşuyor.

A Spor 13 Ocak yayın akışı şöyledir:

17.30 Kupada Bugün

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor

20.00 Spor Bülteni

20.30 Fethiyespor-Galatasaray

22.30 Türkiye’nin Kupası

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.