Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında güçlü rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, organizasyondaki sıralamayı yakından ilgilendiriyor.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam oynanacak. Karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak ve futbolseverler tarafından Türkiye genelinde canlı olarak takip edilebilecek.

Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs’ın yöneteceği müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki yedinci karşılaşması olacak. Galatasaray, organizasyonda geride kalan altı haftada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı ve haftaya 18. sırada girdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye’de şifresiz yayınlanacak olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

TRT 1, maç günü yayın akışında karşılaşma öncesi ve sonrası programlara da yer verecek. Maç önü yayını 19.30’da başlayacak, Galatasaray Atletico Madrid mücadelesi ise 20.45’te canlı olarak ekranlara gelecek.

21 Ocak TRT 1 yayın akışı şöyledir:

19.00 Ana Haber

19.30 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (Canlı)

23.00 Taşacak Bu Deniz

02.00 Kara Ağaç Destanı

04.30 Seksenler

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, FREKANS BİLGİLERİ NE?

Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1’in hem standart yayın hem de HD yayın seçenekleriyle mücadele uydu üzerinden takip edilebilecek.

TRT 1’in güncel uydu frekans bilgileri Türksat 4A uydusu üzerinden 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleriyle yayın yapıyor. TRT 1 HD yayını ise 11.794 frekans, V polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileriyle izlenebiliyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma televizyon yayınının yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Bu seçenek sayesinde futbolseverler, müsabakayı dijital platformdan anlık olarak izleme imkanına sahip olacak.

Yurt dışında maçı yayınlayan kanallar arasında ABD’de ViX, Azerbaycan’da Ictimai TV, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Fransa’da Canal+ Foot, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport yer alıyor. Bu kanallar üzerinden de mücadele canlı olarak yayınlanacak.