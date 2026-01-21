Menü Kapat
Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

Galatasaray Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk edecek. Avrupa arenasında 36 takımlı lig aşamasında yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, geride kalan haftalarda oynadığı maçların ardından 9 puanla 18. sırada yer alıyor. GS maçı hangi kanalda açıklandı. Konuk ekip Atletico Madrid ise topladığı 12 puanla haftaya 8. sırada giriyor. Mücadele öncesinde her iki takımın da turnuvadaki puan durumu, sakat ve cezalı oyuncuları ile yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Galatasaray Atletico Madrid maçı kanal bilgileri…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek
, ’nin 7. haftasında güçlü rakibi ile karşı karşıya gelecek. ’ta oynanacak karşılaşma, organizasyondaki sıralamayı yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam oynanacak. Karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak ve futbolseverler tarafından Türkiye genelinde canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

Romanya Federasyonundan hakem Istvan Kovacs’ın yöneteceği müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki yedinci karşılaşması olacak. Galatasaray, organizasyonda geride kalan altı haftada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı ve haftaya 18. sırada girdi.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye’de şifresiz yayınlanacak olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

TRT 1, maç günü yayın akışında karşılaşma öncesi ve sonrası programlara da yer verecek. Maç önü yayını 19.30’da başlayacak, Galatasaray Atletico Madrid mücadelesi ise 20.45’te canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

21 Ocak TRT 1 yayın akışı şöyledir:

19.00 Ana Haber

19.30 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (Canlı)

23.00 Taşacak Bu Deniz

02.00 Kara Ağaç Destanı

04.30 Seksenler

Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, FREKANS BİLGİLERİ NE?

Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1’in hem standart yayın hem de HD yayın seçenekleriyle mücadele uydu üzerinden takip edilebilecek.

TRT 1’in güncel uydu frekans bilgileri Türksat 4A uydusu üzerinden 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleriyle yayın yapıyor. TRT 1 HD yayını ise 11.794 frekans, V polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileriyle izlenebiliyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans bilgileriyle GS Atletico Madrid maçı izlenebilecek

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma televizyon yayınının yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Bu seçenek sayesinde futbolseverler, müsabakayı dijital platformdan anlık olarak izleme imkanına sahip olacak.

Yurt dışında maçı yayınlayan kanallar arasında ABD’de ViX, Azerbaycan’da Ictimai TV, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Fransa’da Canal+ Foot, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport yer alıyor. Bu kanallar üzerinden de mücadele canlı olarak yayınlanacak.

