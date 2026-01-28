Galatasaray maçı hangi kanalda? Manchester City GS maç kadrosu ve yayın bilgileri açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Yayıncı kuruluş tarafından, Galatasaray maçını hangi kanal veriyor açıklandı. Etihad Stadı’nda oynanacak mücadele, lig etabının tamamlanacağı akşamda tüm maçlarla aynı saatte başlayacak. İşte bu akşamki Galatasaray maçı kanal bilgileri…

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta karşılaşması bu akşam Manchester kentindeki Etihad Stadı’nda yapılacak. Mücadele, lig etabındaki tüm karşılaşmalarla birlikte Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jose Luis Munuera görev alacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanya’dan Carlos del Cerro Grande yer alacak. AVAR görevini ise Almanya’dan Robert Schröder üstlenecek. Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının son haftası olması nedeniyle maçın sonucu, hem Galatasaray’ın sıralamadaki yeri hem de play-off eşleşmeleri açısından önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda alacağı galibiyetle ilk 16 içinde yer alma ihtimalini sürdürüyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Manchester City Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı:

Manchester City 11: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O’Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Galatasaray’da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ile Yaser Asprilla ise statü gereği Manchester City karşısında oynayamayacak. Ev sahibi ekip Manchester City’de ise Rodri kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho sakatlıkları nedeniyle maçta görev alamayacak. Ara transferde alınan Marc Guehi ve Antoine Semenyo da statü nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Galatasaray maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Ayrıca mücadele, Tabii platformu üzerinden de futbolseverlerle buluşacak. TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de maçın canlı takibi yapılabilecek. Yayın öncesinde TRT 1’de maç önü programı ekrana gelecek, karşılaşmanın ardından ise maç sonu yayını gerçekleştirilecek.

TRT 1’in Türksat 4A uydusu üzerinden SD ve HD yayın frekansları da belli oldu. TRT 1 SD yayını 11.958 frekansından, TRT 1 HD yayını ise 11.794 frekansından izlenebilecek. Yurt dışında karşılaşmayı yayımlayacak kanallar arasında ABD’de Paramount+, Avusturya’da Sky Sport Austria 6, Belçika’da Play Sports 5, Brezilya’da HBO Max, Fransa’da Canal+ Live 9, Norveç’te TV2 Play ve İran’da beIN SPORTS 5 bulunuyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında Galatasaray, geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, averajla Karabağ’ın önünde 17. sırada yer aldı. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 13 puanla haftaya 11. sırada girdi. Galatasaray, deplasmanda alacağı galibiyetle lig etabını ilk 16 içinde tamamlamayı amaçlıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 Avrupa kupası maçında 12 gol kaydetti. Osimhen, Avrupa’da en fazla gol atan yabancı oyuncular listesinde Mario Jardel, Gheorghe Hagi, Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirveyi paylaşıyor. Manchester City karşısında gol atması halinde bu alanda Galatasaray tarihinde tek başına zirveye yerleşecek.