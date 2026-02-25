Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off heyecanı rövanş karşılaşmasıyla devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Juventus’a konuk olurken ilk maçta elde ettiği 5-2’lik avantajı korumaya çalışacak. Juventus Galatasaray maçı yayın bilgileri de açıklandı.

JUVENTUS - GALATATASARAY STATİSTİKLERİ

Galatasaray, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamladı ve son 16 play-off etabına yükseldi. İlk karşılaşmada Juventus’u 5-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesi önemli bir skor avantajı elde etti. İki farklı yenilgiye kadar tur atlama ihtimali bulunan temsilci, üç farklı mağlubiyette uzatmalara kalacak, dört veya daha fazla farkla kaybetmesi halinde organizasyona veda edecek.

Juventus ise son dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Serie A’nın 26. haftasında Como’ya 2-0 mağlup olan İtalyan ekibi, ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 5 resmi maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Torino temsilcisi, bu süreçte 6 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Bu periyotta İtalya Kupası’nda Atalanta’ya 3-0 kaybeden Juventus, ligde Lazio ile 2-2 berabere kaldı, Inter’e 3-2 yenildi ve Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 5-2 mağlup oldu.

JUVENTUS GS MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş karşılaşması saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanacak ve Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro tarafından yönetilecek.

Karşılaşma, ilk maçta alınan 5-2’lik skorun ardından büyük önem taşıyor. Galatasaray’ın turu geçmesi halinde İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, mücadeleyi uydu ve dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşturacak.

TRT 1 HD yayını TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleriyle izlenebiliyor. TRT 1 SD yayını ise yine TÜRKSAT 4A (4°E) uydusunda 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC bilgileriyle erişilebiliyor. Mücadele ayrıca tabii platformu ve TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

JUVENTUS - GALATATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor; bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki turda cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, eski takımı Juventus’a karşı forma giyebilecek isimler arasında yer alıyor. İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Gabonlu orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk’un tercih etmesi halinde sahada olacak. Lemina, 2015-2017 yılları arasında Juventus formasıyla 42 maçta 3 gol kaydetmişti.