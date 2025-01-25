Galatasaray maçı hangi kanalda izlenir? Konyaspor maçını izleyecek olanların gündeminde

25 Ocak 2025 18:18 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:28

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izlemek isteyenler yayıncı bilgilerini araştırdı. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak. Taraftarlar Galatasaray maçını veren kanalı merak ederken yayın bilgileri paylaşıldı. Müsabakada ilk 11 kadrosu da belli oldu.

Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak

Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak

GS - Konyaspor​ maçı​ futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray​ maçı canlı izlemek isteyenler için kanal bilgisi paylaşıldı.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Stadyuma binlerce taraftar akın ederken televizyon ekranlarında beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 üzerinden maç canlı izlenebilecek.

GS MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 ekranlarında maçı takip edebilecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı GS - Konyaspor müsabakası ile devam ediyor.

GALATASARAY KONYASPOR İLK 11'LER VE YEDEKLER

19.00'da başlayacak olan maça dakikalar kaldı. İlk 11'ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer.

Sarı kırmızılı ekibin yedekleri ise şöyle:

Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Sara Doorsoun, Ahmed Ahmedov, Victor Nelsson, Mikkel Jeler, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Metehan Baltacı.