Galatasaray maçı hangi kanalda izlenir? Konyaspor maçını izleyecek olanların gündeminde
Galatasaray Konyaspor maçı canlı izlemek isteyenler yayıncı bilgilerini araştırdı. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak. Taraftarlar Galatasaray maçını veren kanalı merak ederken yayın bilgileri paylaşıldı. Müsabakada ilk 11 kadrosu da belli oldu.
GS - Konyaspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray maçı canlı izlemek isteyenler için kanal bilgisi paylaşıldı.
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Stadyuma binlerce taraftar akın ederken televizyon ekranlarında beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 üzerinden maç canlı izlenebilecek.
GS MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?
Bu akşam oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 ekranlarında maçı takip edebilecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı GS - Konyaspor müsabakası ile devam ediyor.
GALATASARAY KONYASPOR İLK 11'LER VE YEDEKLER
19.00'da başlayacak olan maça dakikalar kaldı. İlk 11'ler şöyle:
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer.
Sarı kırmızılı ekibin yedekleri ise şöyle:
Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Sara Doorsoun, Ahmed Ahmedov, Victor Nelsson, Mikkel Jeler, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Metehan Baltacı.