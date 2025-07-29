Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Hazırlık mücadelesinde sıradaki rakip Lazio

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, bugüne kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmaların hepsini kazanan sarı-kırmızılılar bu hafta ise son hazırlık maçına Lazio karşısında çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye nefesler tutuldu. Karşılaşmaya sayılı günler kala Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi.

GALATASARAY - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı canlı olarak S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı S Spor Plus ekranlarından anlık olarak takip edebilecekler.

GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı açıklanan bilgilere göre 2 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Sezon öncesi sarı-kırmızılılar için kritik bir prova niteliği taşıyan karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuldu. Hazırlık maçının bilet fiyatları şöyle: