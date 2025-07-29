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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Hazırlık mücadelesinde sıradaki rakip Lazio

Galatasaray bu hafta son hazırlık maçına çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan hazırlık maçında sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların gündeminde Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu yer alıyor.

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Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Hazırlık mücadelesinde sıradaki rakip Lazio
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:56

'in 2025-2026 sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Hazırlıklarına son sürat devam eden , bugüne kadar 4 oynadı. Bu karşılaşmaların hepsini kazanan sarı-kırmızılılar bu hafta ise son hazırlık maçına karşısında çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye nefesler tutuldu. Karşılaşmaya sayılı günler kala Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi.

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Hazırlık mücadelesinde sıradaki rakip Lazio

GALATASARAY - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı canlı olarak S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı S Spor Plus ekranlarından anlık olarak takip edebilecekler.

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Hazırlık mücadelesinde sıradaki rakip Lazio

GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Lazio maçı açıklanan bilgilere göre 2 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Sezon öncesi sarı-kırmızılılar için kritik bir prova niteliği taşıyan karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuldu. Hazırlık maçının bilet fiyatları şöyle:

  • Premium - 18.000
  • Delux - 17.000
  • Lux - 16.000
  • Classic - 15.000
  • Kategori 1 - 10.000
  • Kategori 2 - 9.000
  • Kategori 3 - 8.000
  • Kategori 4 - 7.000
  • Kategori 5 - 6.500
  • Kategori 6 - 5.500
  • Kategori 7 - 5.000
  • Kategori 8 - 4.000
  • Kategori 9 - 3.000
  • Kategori 10 - 1.400
  • Kategori 11 - 1.300
  • Misafir - 1.300
ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#lazio
#hazırlık maçı
#S Spor Plus
#Aktüel
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