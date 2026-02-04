Menü Kapat
Editor
 TGRT Haber

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK İstanbulspor maçı kanal bilgisi açıklandı

Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda belli oldu. Sarı-kırmızı ekibin bu akşamki rakibi İstanbulspor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park’ta Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. GS maçı hangi kanalda açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, kupada oynadığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılırken, İstanbulspor karşılaşmasıyla grup aşamasındaki üçüncü sınavına çıkacak. Müsabaka, televizyon ve dijital platformlardan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray İstanbulspor maçı kanal bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
19:29
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
19:32

, A Grubu’nda yoluna kayıpsız devam etmek için sahaya çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu akşamki karşılaşma ile Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 3. maçında çıkacak. İşte Galatasaray ZTK maçı yayın detayları…

GALATASARAY - İSTANBULSPOR PUAN DURUMLARI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor aynı grupta yer alıyor. Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. İkinci hafta ise Fethiyespor deplasmanında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

İki maç sonunda 6 puan toplayan Galatasaray, A Grubu’nda maç eksiğiyle 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasındaki dördüncü ve son maçında Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. İstanbulspor karşılaşması, grup sıralaması açısından önem taşıyan maçlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta karşılaşması ’dan canlı yayınlanacak. Mücadele, şifresiz olarak ekranlara gelecek ve A Spor’un güncel uydu frekans bilgileriyle izlenebilecek. Aynı zamanda A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de canlı takip imkânı bulunuyor.

A ’un frekans bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Türksat uydusunda 12053 MHz frekans, 27500 symbol rate, H (yatay) polarizasyon ve 5/6 FEC ayarlarıyla yayın yapılıyor. Karşılaşma Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80 ve Kablo TV 142 ile 143. kanallar üzerinden de izlenebilecek. İnternet ve mobil kullanıcılar için A Spor resmi internet sitesi, A Spor YouTube resmi kanalı ve A Spor mobil uygulaması üzerinden canlı yayın erişimi sağlanıyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray’da İstanbulspor karşılaşması öncesinde sakatlıklar dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynanan maçın ardından sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Türkiye Kupası’ndaki Fethiyespor maçında sakatlanan Arda Ünyay da kadroda yer almayacak.

Teknik direktör Okan Buruk’un yoğun maç takvimi nedeniyle bu müsabakada rotasyona gitmesi bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig’de arka arkaya oynanan maçlar sonrası, az süre alan futbolcuların İstanbulspor karşısında sahada olması ihtimali bulunuyor. Maç kadrosunun karşılaşma saatine yakın netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, kupada son yenilgisini 29 Şubat 2024’te sahasında Fatih Karagümrük’e karşı 2-0’lık skorla aldı. Bu maçın ardından oynanan süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 19 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

İstanbulspor ile oynanan son resmi maçlar da Galatasaray lehine sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle oynadığı son 6 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 15 gol kaydederken, İstanbulspor 3 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Mauro Icardi, bu maçta 1 gol atması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.

