Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Eyüpspor mücadelesi merak ediliyor

Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Eyüpspor mücadelesi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Aralık 2024 17:41 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:00
Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Eyüpspor mücadelesi merak ediliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Saat 19:00’da başlayacak.

Lider Galatasaray​, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor​ ile karşılaşacak.

Arda Turan​ yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Eyüpspor mücadelesi merak ediliyor - 1. Resim

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta gerçekleşecek karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Heyecan dolu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1​'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Eyüpspor mücadelesi merak ediliyor - 2. Resim

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda.

Eyüpspor ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sıkça Sorulan Sorular
Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs maçta olmayacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
galatasarayeyüpsporarda turanbein sports 1

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...