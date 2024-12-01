Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Eyüpspor mücadelesi merak ediliyor

01 Aralık 2024 17:41 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:00

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Saat 19:00’da başlayacak.

Galatasaray, Eyüpspor önünde! Muhtemel 11'ler belli oldu | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Eyüpspor önünde! Muhtemel 11'ler belli oldu | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Galatasaray​, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor​ ile karşılaşacak.

Arda Turan​ yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta gerçekleşecek karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Heyecan dolu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1​'den canlı yayınlanacak.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda.

Eyüpspor ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.