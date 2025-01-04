Galatasaray maçı nereden canlı izlenir? Süper Lig’de bu akşam Göztepe ile karşılaşacak

04 Ocak 2025 16:44 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:48

Galatasaray bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynanacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler ise yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

Bugün Galatasaray maçı var mı? 4 Ocak maç takvimi

Bugün Galatasaray maçı var mı? 4 Ocak maç takvimi

Trendyol Süper Lig​'de bu akşam Göztepe ile Galatasaray​ mücadele edecek. Heyecanla beklenen müsabakada muhtemel ilk 11'ler belli olurken canlı olarak izlenebilecek yer de netleşti.

GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1​, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından müsabakayı izleyebilecek.

GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları sonrası devre arası sona ermişti. TFF tarafından yapılan duyuruya göre 3 Ocak itibarıyla ligde ikinci yarı başladı.

4 Ocak günü Göztepe ile GS karşılaşacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek için Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarını ziyaret edebilirsiniz.