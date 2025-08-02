Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS Lazio maçının yayın bilgileri

Futbolseverlerin heyecanla beklediği GS Lazio maçı bu akşam 21.00'de oynanacak. 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Bu akşam hazırlık maçı kapsamında Galatasaray ile Lazio karşılaşıyor. Taraftarların nefeslerini tuttuğu müsabaka 21.00'de oynanırken yayınlandığı kanal da belli oldu. Maç bugün S Sport Plus, TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam Lazio ile oynanacak olan hazırlık maçı için bekleyiş devam ediyor. Taraftarların heyecanla beklediği maç bugün 21.00'de başlarken S Sport Plus, TV100 ekranlarında yayınlanacak. Taraftarlar kanallar üzerinden hazırlık maçını canlı olarak izleyebilecek.