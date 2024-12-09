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Galatasaray - Malmö maçında kimler eksik? Kadroda sakat olan oyuncular belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 14:41 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:47
Galatasaray - Malmö maçında kimler eksik? Kadroda sakat olan oyuncular belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken sarı kırmızılı ekip 12 Aralık Perşembe günü Malmö ile karşılaşacak. Galatasaray'da cezalı ve sakat olan oyuncular ise taraftarın gündemine yerleşti. Maçın muhtemel ilk 11 kadrosu bekleniyor.

Tüm dünyada takip edilen Avrupa Ligi​'nde şampiyonluk yarışı sürüyor. 12 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala sarı kırmızılı ekipte kimlerin eksik olduğu da merak edildi.

Barış Alper Yılmaz​'ın dün akşam yaşadığı sakatlık sonrası forma giyip giymeyeceği de gündemde.

GALATASRAY - MALMÖ MAÇINDA KİMLER EKSİK VE CEZALI?

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı oynanacak olan Galatasaray​ - Malmö maçının kadrosu henüz duyurulmadı. Son oynanan müsabakalarda sakatlanan oyuncular arasında İsmail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Yusuf Demir, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Icardi ve Osimhen yer alıyor.

Barış Alper ile Osimhen’in MR raporlarından gelecek olan sonuca göre durum netleşecek.

Galatasaray - Malmö maçında kimler eksik? Kadroda sakat olan oyuncular belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabaka 12 Aralık Perşembe günü 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı canlı izlemek isteyenler TRT Spor aracılığıyla izleyebilecek.

GS Avrupa Ligi maç takvimi şöyle:

12 Aralık 

Malmö - Galatasaray 
 
21 Ocak

Galatasaray - D.Kiev 
 
30 Ocak

Ajax - Galatasaray 

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Kaynak: TGRT Haber
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