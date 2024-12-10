Galatasaray - Malmö maçının hakemi John Brooks istatistikleri ve yönettiği maçlar gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:39

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray ile Malmö karşılaşacak. Bu hafta oynanacak olan müsabakaların hakemleri de duyuruldu. GS - Malmö maçını yönetecek olan John Brooks istatistikleri araştırılıyor.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde şampiyonluk yarışı sürüyor. 12 Aralık günü oynanacak olan GS- Malmö maçını kimin yöneteceği de duyuruldu. John Brooks'un daha önce yönettiği Galatasaray​ maçları da merak edildi. GALATASARAY - MALMÖ MAÇININ HAKEMİ KİM? 12 Aralık Perşembe günü oynanacak olan maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks oldu. Yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. VAR'da Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado yer alacak. JOHN BROOKS İSTATİSTİKLERİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR 2024-25 sezonunda yer aldığı karşılaşmalar şöyle: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 1 maçta 4 sarı kart çıktı. UEFA Uluslar Ligi D grubunda 1 maç yönetirken 6 sarı kart çıktı. Premier Lig'de 7 karşılaşma yönetirken 38 kez sarı kart verdi. Championship'te 2 karşılaşmada 11 sarı kart verdi. EFL Cup'da ise 1 maçta 7 kart çıkardı. İlgili Haberler Şampiyonlar Ligi maçları nerede izlenir? Günün program belli oldu ZTK 5. tur eleme maçlarının ne zaman oynanacağı duyuruldu