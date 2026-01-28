Galatasaray Manchester City'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İlk 16 ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabı bugün oynanacak olan 18 maçın ardından sona erecek ve play-off ile son 16 turuna yükselecek olan takımlar belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray ise bugün son maçlar kapsamında deplasmanda teknik direktör Pep Guardiolo'nun çalıştırdığı İngiliz devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede sarı-kırmızılılar ilk 16'ya girerek play-off turunda avantaj elde etmek için galibiyet almaya çalışacak. Manchester City ise ilk 8 ihtimali ve doğrudan son 16 turuna yükselmek için sahada olacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray, Manchester City'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY MANCHESTER CİTY'İ YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray, Manchester City karşısında galibiyet alırsa ilk 16 ihtimalini büyük oranda arttıracak. Sarı-kırmızılılar 13 puana ulaşarak güncel tabloda Borussia Dortmund, Juventus ve Inter'in önüne geçecek. Beraberlik senaryosunda ise Galatasaray'ın ilk 16'ya girme ihtimali matematiksel olarak neredeyse 0'a yakın olacak. Sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund'un mağlubiyet alması durumunda bile bu senaryoda averaj farkından dolayı ilk 16'ya girememe ihtimali bulunuyor. Mağlubiyet durumunda ise Galatasaray'ın ilk 16'ya girme ihtimali bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar matematiksel olarak neredeyse ilk 24'ü garantilediği için yoluna büyük ihtimalle UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan devam edecek.

GALATASARAY'IN İLK 16'YA GİRMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı ilk 7 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik aldı. 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar güncel olarak 17. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın ilk 16'ya girmesi için Manchester City karşısında galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi karşısında galibiyet alırsa 13 puana ulaşacak ve güncel tabloda 14. sıraya yerleşecek. Galatasaray'ın ilk 16'da bitirmesi için sadece galibiyet alması yeterli olmayacak. Rakiplerinin aldığı sonuçlar da Galatasaray'ın ilk 16 ihtimali için Borussia Dortmund'un Atletico Madrid deplasmanında aldığı sonuç ve Karabağ'ın Liverpool maçında alacağı puan kritik rol oynayacak.

GALATASARAY'IN İLK 16 İHTİMALİ!

Galatasaray'ın ilk 16'ya girebilmesi için Manchester City karşısında galibiyet alması gerekiyor. Galibiyet senaryosunda Atletico Madrid - Borussia Dortmund ile Liverpool - Karabağ mücadeleleri kritik önem arz edecek. Borussia Dortmund ve Karabağ'ın oynayacakları karşılaşmalardan beraberlik veya mağlubiyet alması gerekecek.