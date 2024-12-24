Galatasaray Manchester United'ın yıldızı Rashford'un transferinde son düzlükte

24 Aralık 2024 17:56 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:17

Ligin ilk yarısında en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde olan Galatasaray istikrarı korumak ve eksiklerini gidermek için düğmeye bastı. Gözünü Premier Lig’e çeviren Sarı kırmızılılar da hedef Manchester United'ın sorunlu yıldızı Rashford.

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Devre arası transfer operasyonlarını büyük bir titizlik ile sürdüren Galatasaray​'da takımı ile sorun yaşayan Marcus Rashford listede üst sıralara tırmandı.

HARİKA AMA SORUNLU YILDIZ

Sarı Kırmızılı yönetimin, İngiliz futbolunun harika ama bir o kadar da sorunlu oyuncusu olarak bilinen Marcus Rashford ile ilk teması sağladığı belirtiliyor.

Ruben Amorim'in gelişiyle gözden düşen ve kadroda fazla yer bulamayan Rashford'un devre arasında kesin olarak takımdan gönderileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın piyasa değeri 50 milyon Euro olan İngiliz kanat oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri büyük bir fırsat olarak gördüğü iddia edildi.

Manchester United​'ın Rashford'u Premier Lig'den bir takıma vermek istemediği de iddialar arasında.

MARCUS RASHFORD KİMDİR?

Marcus Rashford 31 Ekim 1997 Manchester doğumlu.

1.80 boyundaki Marcus Rashford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Marcus Rashford, bu sezon 32 amçta 5 asist ve 17 gol katkısı ile oynadı.