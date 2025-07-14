Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Transferde kritik saatlere girildi

Galatasaray, Osimhen transferi için geçtiğimiz haftadan beri Napoli ile görüşmelerine devam ediyor. Günlerdir devam eden görüşmelerin ardından taraftarlar Galatasaray, Osimhen'i aldı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Osimhen için Napoli ile olan görüşmelerin bugün de devam ettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen gösterdiği performans ile izleyenleri kendine hayran bırakmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un da beğenisini kazanan Osimhen'in bonservisi için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Geçtiğimiz hafta Napoli ile Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından taraftarlar Galatasaray Osimhen'i aldı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

GALATASARAY OSİMHEN'İ ALDI MI?

Galatasaray ile Napoli arasında olan Osimhen transferi görüşmeleri hala devam ediyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Napoli'ye 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksit halinde ödeme teklifi yaptı.

Galatasaray'ın teklifine Napoli'nin cevabı ise henüz belli olmadı. Galatasaray'ın ayrıca transfer süreci sonuçlanana kadar Osimhen'in Napoli'nin hazırlık kampına dahil edilmemesi yönünde resmi bir talepte bulunduğu iddia edildi.

İtalyan Basını CalcioNapoli24'ün haberine göre ise Osimhen Napoli'nin kamp kadrosundan çıkarıldı ve sağlık kontrollerine dahil edilmedi. Osimhen'in ise Galatasaray'a gitme arzusunun yüksek olduğu belirtilirken, transfer görüşmelerinin ise yoğun bir şekilde devam ettiği de haberde yer aldı.

OSİMHEN İSTATİSTİKLER

26 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 2024-2025 sezonunda Galatasaray ile 30 Süper Lig, 7 Avrupa Ligi, 4 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Bu maçlarda 3 bin 236 dakika süre alan Nijeryalı yıldız, sezon boyunca sadece sakatlıklar ve cezalar nedeniyle 6 maç kaçırdı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 26 gol atarak, gol kralı olan Osimhen, Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda ise 5 kere fileleri havalandırdı.