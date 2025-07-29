Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Transferdeki son durum belli oldu

Galatasaray uzun süredir Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için çalışmalar sürdürüyor. Sürecin uzamasından dolayı taraftarlar Galatasaray Osimhen'i aldı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Osimhen transferindeki son durum gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Transferdeki son durum belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:03

Geçtiğimiz sezon , 'da kiralık olarak gösterdiği performans ile resmen lige damga vurdu. Sezonun sona ermesinin ardından ise Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalara başlayan Galatasaray, uzun süredir yönetimi ile pazarlık yapıyor.

Napoli ile gerçekleşen pazarlıkların uzaması taraftarları endişelendirmeye başladı. Taraftarlar tarafından Galatasaray Osimhen'i aldı mı, transferki son durum araştırılıyor.

Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Transferdeki son durum belli oldu

GALATASARAY OSİMHEN'İ ALDI MI?

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Osimhen ile anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için sadece Nijeryalı yıldızın imzası gerekiyor.

İddialara göre Galatasaray, Osimhen transferi için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, 2026 yılına kadar 35 milyon euro ise taksit ödeyecek.

Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Transferdeki son durum belli oldu

OSİMHEN TRANSFER SON DAKİKA DURUMU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, iddialara göre Napoli kulübünden gelecek habere göre çarşamba gününe kadar İtalya'ya gidecek ve prosedürleri tamamlayıp imza atacak.

Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Transferdeki son durum belli oldu

Kavukcu'nun, Osimhen ile birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray'ın, Lazio ile oynayacağı hazırlık maçında Osimhen'in taraftarın önüne çıkması bekleniyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta Osimhen için imza töreni de düzenleyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhen'in imza atacağı tarih belli oldu! İşte yılın transferinin detayları...
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Napoli
#transfermarkt
#victor osimhen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.