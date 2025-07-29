Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Transferdeki son durum belli oldu

Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen, Galatasaray'da kiralık olarak gösterdiği performans ile resmen lige damga vurdu. Sezonun sona ermesinin ardından ise Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalara başlayan Galatasaray, uzun süredir Napoli yönetimi ile pazarlık yapıyor.

Napoli ile gerçekleşen pazarlıkların uzaması taraftarları endişelendirmeye başladı. Taraftarlar tarafından Galatasaray Osimhen'i aldı mı, transferki son durum araştırılıyor.

GALATASARAY OSİMHEN'İ ALDI MI?

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Osimhen ile anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için sadece Nijeryalı yıldızın imzası gerekiyor.

İddialara göre Galatasaray, Osimhen transferi için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, 2026 yılına kadar 35 milyon euro ise taksit ödeyecek.

OSİMHEN TRANSFER SON DAKİKA DURUMU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, iddialara göre Napoli kulübünden gelecek habere göre çarşamba gününe kadar İtalya'ya gidecek ve prosedürleri tamamlayıp imza atacak.

Kavukcu'nun, Osimhen ile birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray'ın, Lazio ile oynayacağı hazırlık maçında Osimhen'in taraftarın önüne çıkması bekleniyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta Osimhen için imza töreni de düzenleyecek.