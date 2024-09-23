Galatasaray-PAOK maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül günü Galatasaray-PAOK maçı oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.
Yeni formatta düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile PAOK bu hafta karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen müsabakaya kısa süre kala maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi.
GALATASARAY-PAOK MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül saat 22.00'da RAMS Park oynanacak olan Galatasaray-PAOK karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.
Ancak biletlerin bugün içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Kulüpler tarafından yapılacak duyurunun ardından taraftarlar bilet alımı yapabilecek.
GS-PAOK AVRUPA LİGİ MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Galatasaray tarafından yapılacak olan duyurunun ardından bilet fiyatları da belli olacak.
Fiyatların da gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇLARI
- 25 Eylül 2024 Galatasaray - PAOK
- 3 Ekim 2024 Riga Skola - Galatasaray
- 23 Ekim 2024 Galatasaray - Elfsborg
- 7 Kasım 2024 Galatasaray - Tottenham
- 28 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Galatasaray
- 12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray
- 21 Ocak 2025 Galatasaray - Dinamo Kiev
- 30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray