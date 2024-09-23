Galatasaray-PAOK maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor

23 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:15

UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül günü Galatasaray-PAOK maçı oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.

Yeni formatta düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi​'nin ilk maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray​ ile PAOK​ bu hafta karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen müsabakaya kısa süre kala maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi.

GALATASARAY-PAOK MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül saat 22.00'da RAMS Park oynanacak olan Galatasaray-PAOK karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Ancak biletlerin bugün içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Kulüpler tarafından yapılacak duyurunun ardından taraftarlar bilet alımı yapabilecek.

GS-PAOK AVRUPA LİGİ MAÇININ BİLET FİYATLARI​ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray tarafından yapılacak olan duyurunun ardından bilet fiyatları da belli olacak.

Fiyatların da gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇLARI