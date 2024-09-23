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Galatasaray-PAOK maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:15
Galatasaray-PAOK maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül günü Galatasaray-PAOK maçı oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.

Yeni formatta düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi​'nin ilk maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray​ ile PAOK​ bu hafta karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen müsabakaya kısa süre kala maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi.

Galatasaray-PAOK maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor - 1. Resim

GALATASARAY-PAOK MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül saat 22.00'da RAMS Park oynanacak olan Galatasaray-PAOK karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Ancak biletlerin bugün içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Kulüpler tarafından yapılacak duyurunun ardından taraftarlar bilet alımı yapabilecek.

Galatasaray-PAOK maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor - 2. Resim

GS-PAOK AVRUPA LİGİ MAÇININ BİLET FİYATLARI​ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray tarafından yapılacak olan duyurunun ardından bilet fiyatları da belli olacak.

Fiyatların da gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇLARI

  • 25 Eylül 2024 Galatasaray - PAOK
  • 3 Ekim 2024 Riga Skola - Galatasaray
  • 23 Ekim 2024 Galatasaray - Elfsborg
  • 7 Kasım 2024 Galatasaray - Tottenham
  • 28 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Galatasaray
  • 12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray
  • 21 Ocak 2025 Galatasaray - Dinamo Kiev
  • 30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray

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Kaynak: TGRT HABER
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