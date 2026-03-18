Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final rakibi kim? Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 2. günüyle birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray bugün deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanan ilk mücadelede Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek avantajlı skoru elde etmişti. Deplasmanda berabere kalsa bile sarı-kırmızılılar, çeyrek final biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final rakibi kim olduğu ise merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

Galatasaray bugün oynanacak olan karşılaşmada Liverpool'u elerse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek. Fransız ekibi, Chelsea'yi toplam skorda 8-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek final biletinin sahibi oldu. Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda PSG ile oynayacağı çeyrek final maçlarının tarihi de netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların çeyrek final maçlar 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY PSG GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR, TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile PSG tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 4 tanesinde PSG, 2 tanesinde ise Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 5 gol atarken, PSG 14 kere fileleri havalandırdı. Galatasaray ve PSG'nin oynadığı maçların tarihleri ve sonuçları şöyle:

11 Aralık 2019 | PSG 5:0 Galatasaray

1 Ekim 2019 | Galatasaray 0:1 PSG

13 Mart 2001 | PSG 2:0 Galatasaray

6 Aralık 2000 | Galatasaray 1:0 PSG

31 Ekim 1996 | PSG 4:0 Galatasaray

17 Ekim 1996 | Galatasaray 4:2 PSG