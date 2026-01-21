Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve son maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre son rakibi oldukça zorlu. Şampiyonlar Ligi son maçı ne zaman ve kimle olduğu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında mücadele eden Galatasaray, oynadığı karşılaşmalarla Avrupa arenasında dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, Eylül ayından bu yana sahaya çıktığı maçlarda güçlü rakiplerle karşılaştı, iç sahada aldığı kritik galibiyetlerle puan tablosunda tutunmayı başardı. Lig aşamasının son haftalarına girilirken alınacak sonuçlar, Galatasaray’ın turnuvadaki yolculuğunun hangi aşamada süreceğini netleştirecek. İşte Galatasaray’ın kalan maçları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 18:34

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında bu akşam RAMS Park’ta İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk edecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak ve Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çalacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

GALATASARAY'IN SON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki şimdiye kadar oynadığı maçların sonuçları şöyleydi:

18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (Deplasman)

30 Eylül 2025: Galatasaray 1-0 Liverpool (İç saha)

22 Ekim 2025: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt (İç saha)

5 Kasım 2025: Ajax 0-3 Galatasaray (Deplasman)

25 Kasım 2025: Galatasaray 0-1 Union SG (İç saha)

9 Aralık 2025: Monaco 1-0 Galatasaray (Deplasman)

Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

Galatasaray, lig aşamasındaki son maçına 28 Ocak 2026 tarihinde çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşı karşıya gelecek ve lig aşamasını bu mücadeleyle tamamlayacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

Eylül 2025’te başlayan lig aşaması, Ocak 2026 sonunda oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Galatasaray için bu süreç, hem iç sahada hem de deplasmanda oynanan zorlu karşılaşmalarla şekillendi ve son hafta mücadelesi, turnuvadaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

GALATASARAY KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray, lig aşamasının 7. haftasında Atletico Madrid’i İstanbul’da ağırlıyor. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki yedinci maçı olacak ve tribünlerin dolu olması bekleniyor.

Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

Lig aşamasındaki son maç ise 28 Ocak 2026’da oynanacak Manchester City karşılaşması olacak. Galatasaray, İngiltere’de oynanacak bu maçla birlikte sekiz maçlık lig aşamasını tamamlamış olacak ve elde ettiği puanlar doğrultusunda turnuvadaki konumu kesinleşecek.

Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

GALATASARAY'IN İLK 24 VE İLK 8 İHTİMALİ

Galatasaray, lig aşamasında oynadığı 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Attığı ve yediği gollerle averajı eşit olan sarı-kırmızılı ekip, 7. hafta öncesinde 18. sırada yer aldı.

Yeni formatta ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında kalan ekipler play-off oynama hakkı kazanıyor. Galatasaray’ın kalan iki maçta alacağı sonuçlar, lig aşamasını hangi aralıkta tamamlayacağını ve Avrupa macerasının hangi turdan devam edeceğini belirleyecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.