Galatasaray’ın kalan maçları! Son Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimle?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında bu akşam RAMS Park’ta İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk edecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak ve Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çalacak.

GALATASARAY'IN SON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki şimdiye kadar oynadığı maçların sonuçları şöyleydi:

18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (Deplasman)

30 Eylül 2025: Galatasaray 1-0 Liverpool (İç saha)

22 Ekim 2025: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt (İç saha)

5 Kasım 2025: Ajax 0-3 Galatasaray (Deplasman)

25 Kasım 2025: Galatasaray 0-1 Union SG (İç saha)

9 Aralık 2025: Monaco 1-0 Galatasaray (Deplasman)

Galatasaray, lig aşamasındaki son maçına 28 Ocak 2026 tarihinde çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşı karşıya gelecek ve lig aşamasını bu mücadeleyle tamamlayacak.

Eylül 2025’te başlayan lig aşaması, Ocak 2026 sonunda oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Galatasaray için bu süreç, hem iç sahada hem de deplasmanda oynanan zorlu karşılaşmalarla şekillendi ve son hafta mücadelesi, turnuvadaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alacak.

GALATASARAY KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray, lig aşamasının 7. haftasında Atletico Madrid’i İstanbul’da ağırlıyor. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki yedinci maçı olacak ve tribünlerin dolu olması bekleniyor.

Lig aşamasındaki son maç ise 28 Ocak 2026’da oynanacak Manchester City karşılaşması olacak. Galatasaray, İngiltere’de oynanacak bu maçla birlikte sekiz maçlık lig aşamasını tamamlamış olacak ve elde ettiği puanlar doğrultusunda turnuvadaki konumu kesinleşecek.

GALATASARAY'IN İLK 24 VE İLK 8 İHTİMALİ

Galatasaray, lig aşamasında oynadığı 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Attığı ve yediği gollerle averajı eşit olan sarı-kırmızılı ekip, 7. hafta öncesinde 18. sırada yer aldı.

Yeni formatta ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında kalan ekipler play-off oynama hakkı kazanıyor. Galatasaray’ın kalan iki maçta alacağı sonuçlar, lig aşamasını hangi aralıkta tamamlayacağını ve Avrupa macerasının hangi turdan devam edeceğini belirleyecek.