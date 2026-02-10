Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 6 play-off turunda Galatasaray ile Juventus’un eşleşmesi, Avrupa futbolunun dikkat çeken randevularından biri olarak takvimde yerini aldı. İki karşılaşma sonunda tur atlayan ekip, organizasyonda yoluna son 16 turundan devam edecek. İşte Galatasaray Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihleri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMEŞLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda birbirinden dikkat çekici eşleşmeler oluştu. Galatasaray’ın Juventus ile karşı karşıya geleceği turda, Avrupa’nın farklı liglerinden önemli kulüpler de sahne alacak. Turnuvada play-off turu maçlarının ilk ayağı 17-18 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu turda oluşan eşleşmeler şu şekilde sıralandı:

Galatasaray-Juventus

Monaco-Paris Saint-Germain

Benfica-Real Madrid

Karabağ-Newcastle United

Bodo/Glimt-Inter

Borussia Dortmund-Atalanta

Club Brugge-Atletico Madrid

Olympiakos-Bayer Leverkusen

Play-off turunun tamamlanmasının ardından turnuvada yoluna devam edecek takımlar netleşmiş olacak.

GALATASARAY JUVENTUS'U YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Galatasaray, Juventus engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turda İngiltere temsilcileriyle karşılaşma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Play-off turunun ardından sarı-kırmızılı ekibin rakibi, Tottenham ya da Liverpool olacak.

Son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar, play-off aşamasının tamamlanmasının ardından yapılacak kura ile kesinlik kazanacak. Galatasaray’ın Juventus’u elemesi durumunda, İngiliz futbolunun iki güçlü ekibinden biriyle eşleşmesi turnuvanın bir sonraki adımını belirleyecek.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray Juventus karşılaşmasının ilk maçı 17 Şubat Salı günü yapılacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya’da oynanacak. Allianz Stadyumu’ndaki Juventus Galatasaray mücadelesi saat 23.00’te başlayacak. İki maç sonunda alınacak skorlar, tur atlayan takımı belirleyecek.

GALATASARAY JUVENTUS BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Juventus maçının biletlerine ilişkin resmi satış tarihi henüz açıklanmadı. Karşılaşmadan yaklaşık 4-5 gün önce biletlerin satışa sunulması beklenirken, fiyatlar da aynı gün belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin daha önce Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmanın bilet fiyatları dikkati çekmişti. Bu maçta Premium kategorisi 45 bin TL’den satışa sunulurken, en düşük fiyatlı biletler 2 bin 300 TL olarak belirlenmişti. Juventus karşılaşması için de benzer bir fiyat skalasının oluşması bekleniyor.