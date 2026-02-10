Menü Kapat
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları, maç takvimi açıklandı. Galatasaray Juventus maç bileti satışları için geri sayım sürüyor. GS Juventus maçı ne zaman belli oldu. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off maç tarihi ne zaman olduğunun açıklanması ile birlikte planlamalar da yapılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri netleşirken temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi İtalya temsilcisi Juventus oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, iki maç üzerinden oynanacak turda avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşmaların tarihleri, yayın bilgileri ve bilet sürecine ilişkin detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, RAMS Park’ta oynanacak ilk maç için biletlerin ne zaman satışa çıkacağını merak ederken, rövanş mücadelesinin programı da belli oldu. GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçları…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 6 play-off turunda ile Juventus’un eşleşmesi, Avrupa futbolunun dikkat çeken randevularından biri olarak takvimde yerini aldı. İki karşılaşma sonunda tur atlayan ekip, organizasyonda yoluna son 16 turundan devam edecek. İşte Galatasaray Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihleri…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMEŞLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda birbirinden dikkat çekici eşleşmeler oluştu. Galatasaray’ın Juventus ile karşı karşıya geleceği turda, Avrupa’nın farklı liglerinden önemli kulüpler de sahne alacak. Turnuvada play-off turu maçlarının ilk ayağı 17-18 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu turda oluşan eşleşmeler şu şekilde sıralandı:

Galatasaray-Juventus

Monaco-Paris Saint-Germain

Benfica-Real Madrid

Karabağ-Newcastle United

Bodo/Glimt-Inter

Borussia Dortmund-Atalanta

Club Brugge-Atletico Madrid

Olympiakos-Bayer Leverkusen

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor

Play-off turunun tamamlanmasının ardından turnuvada yoluna devam edecek takımlar netleşmiş olacak.

GALATASARAY JUVENTUS'U YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Galatasaray, Juventus engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turda İngiltere temsilcileriyle karşılaşma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Play-off turunun ardından sarı-kırmızılı ekibin rakibi, Tottenham ya da Liverpool olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor

Son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar, play-off aşamasının tamamlanmasının ardından yapılacak kura ile kesinlik kazanacak. Galatasaray’ın Juventus’u elemesi durumunda, İngiliz futbolunun iki güçlü ekibinden biriyle eşleşmesi turnuvanın bir sonraki adımını belirleyecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray Juventus karşılaşmasının ilk maçı 17 Şubat Salı günü yapılacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Juventus maçı biletleri için bekleyiş sürüyor

Rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya’da oynanacak. Allianz Stadyumu’ndaki Juventus Galatasaray mücadelesi saat 23.00’te başlayacak. İki maç sonunda alınacak skorlar, tur atlayan takımı belirleyecek.

GALATASARAY JUVENTUS BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Juventus maçının biletlerine ilişkin resmi satış tarihi henüz açıklanmadı. Karşılaşmadan yaklaşık 4-5 gün önce biletlerin satışa sunulması beklenirken, fiyatlar da aynı gün belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin daha önce Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmanın bilet fiyatları dikkati çekmişti. Bu maçta Premium kategorisi 45 bin TL’den satışa sunulurken, en düşük fiyatlı biletler 2 bin 300 TL olarak belirlenmişti. Juventus karşılaşması için de benzer bir fiyat skalasının oluşması bekleniyor.

#Spor
#galatasaray
#Aktüel
