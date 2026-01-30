Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti, rakibi kim oldu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ni 20. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı. Bugün ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off kura çekiminin arıdndan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim olduğu merak ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri
Haber Merkezi
30.01.2026
30.01.2026
Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligi 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Galatasaray'ın play-off rakibinin kim olacağı ise kura çekimiyle belirlenecek. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim olduğu, kimle eşleştiği araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimine göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Juventus oldu. Sarı-kırmızılılar 17-18 Şubat 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı kapsamında RAMS Park'ta Juventus ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray rövanş mücadelesini ise 24-25 Şubat tarihlerinde deplasmanda İtalya'da oynayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri

Galatasaray iki mücadelenin sonucunda rakibini yener ve son 16 turuna yükselirse Tottenham veya Liverpool ile karşılaşacak. Galatasaray'ın play-off turunu geçtiği senaryoda rakibinin kim olacağı ise ilerleyen dönemlerde yapılacak olan son 16 turu kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan play-off maçlarının eşleşmeleri şöyle:

Inter - Bodo Glimt

Real Madrid - Benfica

PSG - Monaco

Newcastle - Karabağ

Atletico Madrid - Club Brugge

Juventus - Galatasaray

Bayer Leverkusen - Olympiacos

Borussia Dortmund - Atalanta

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından oynanacak olan son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de açıklandı. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin yol haritası şöyle:

Play-off turu: 17-18 Şubat - 24-25 Şubat

Son 16 Turu: 10-11 Mart - 17-18 Mart

Çeyrek Final: 7-8 Nisan - 14-15 Nisan

Yarı Final: 28-29 Nisan - 5-6 Mayıs

Final: 30 Mayıs Puskaş Arena, Romanya/Budapeşte

