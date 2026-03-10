Galatasaray sarı kart sınırında yer alan futbolcular! Liverpool maçında büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadeleleri bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılardan 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda İngiltere'de Liverpool ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecekler. Taraftarlar tarafından Galatasaray sarı kart sınırında yer alan futbolcuların listesi merak ediliyor.

GALATASARAY SARI KART SINIRINDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Galatasaray'da Liverpool maçı öncesinde İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak olan Liverpool - Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Liverpool maçının hakemi ise Jesus Gil Manzano olacak. İspanyol hakeminin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jaun Martinez Munuera olacak.