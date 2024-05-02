Galatasaray - Sivasspor maçının hakemi Arda Kardeşler'in karnesi
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ve Sivasspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler Galatasaray karnesi merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 35. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Hakemlerin açıklanmasının ardından taraftarlar Galatasaray-Sivasspor maçının hakemi Arda Kardeşler'i araştırmaya başladı.
Özellikle hakemin 2023-2024 sezonundaki Galatasaray maçlarındaki karnesi merak ediliyor.
Arda Kardeşler bu sezon toplamda 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Trendyol Süper Lig karşılaşması olmak üzere 4 Galatasaray maçı yönetti.
Sarı-kırmızılı takım Süper Lig karşılaşmalarının ikisini kazanırken birinde ise berabere kaldı.
Deneyimli hakemin yönettiği Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Galatasaray maçında ise rakip takım kazandı.
Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılılar 8 sarı kart görürken rakipleri ise toplamda 12 tane gördü.
Arda Kardeşler Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve berabere biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.
2022-2023 sezonunda ise deneyimli hakem birini Galatasaray'ın kazandığı ve diğerini kaybettiği toplamda 2 maç yönetti.