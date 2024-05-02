Galatasaray - Sivasspor maçının hakemi Arda Kardeşler'in karnesi

02 May 2024 14:16 - Güncelleme : 02 May 2024 14:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 35. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Hakemlerin açıklanmasının ardından taraftarlar Galatasaray-Sivasspor maçının hakemi Arda Kardeşler'i araştırmaya başladı.

Özellikle hakemin 2023-2024 sezonundaki Galatasaray maçlarındaki karnesi merak ediliyor.

Arda Kardeşler bu sezon toplamda 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Trendyol Süper Lig karşılaşması olmak üzere 4 Galatasaray maçı yönetti.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig karşılaşmalarının ikisini kazanırken birinde ise berabere kaldı.

Deneyimli hakemin yönettiği Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Galatasaray maçında ise rakip takım kazandı.

Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılılar 8 sarı kart görürken rakipleri ise toplamda 12 tane gördü.

Arda Kardeşler Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve berabere biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

2022-2023 sezonunda ise deneyimli hakem birini Galatasaray'ın kazandığı ve diğerini kaybettiği toplamda 2 maç yönetti.