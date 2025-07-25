Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Karşılaşma RAMS Park'ta

Geçen yıl Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan döndü. Lig arasında hazırlık maçı kapsamında 26 Temmuz günü Strasbourg ile mücadele edecek.

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de sezon arasında oynanan hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampı tamamlayıp İstanbul'a döndü. 26 Temmuz Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.00'de oynanacak olan hazırlık maçı canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka yarın S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Strasbourg maçı sonrasında Lazio ile de hazırlık maçı yapacak. Süper Lig sezon arası sürerken 2 Ağustos günü Lazio ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. GS, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig sezon arasında takımlar antrenmanlara ve hazırlık maçlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçı kapsamında mücadele ettiği İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle olmuştu:

"Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir."

