Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Karşılaşma RAMS Park'ta

Süper Lig'de sezon arasında oynanan hazırlık maçlarında heyecan devam ederken Galatasaray Strasbourg maçı yarın oynanacak. Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yapılan kampın sonra ermesiyle beraber hazırlıklar İstanbul'a taşındı. Galatasaray Strasbourg maçının yayınlandığı kanal da netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Karşılaşma RAMS Park'ta
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:57

Geçen yıl şampiyonu olan , Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan döndü. Lig arasında kapsamında 26 Temmuz günü Strasbourg ile mücadele edecek.

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

'de sezon arasında oynanan hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampı tamamlayıp İstanbul'a döndü. 26 Temmuz Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.00'de oynanacak olan hazırlık maçı canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka yarın S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Karşılaşma RAMS Park'ta

Galatasaray Strasbourg maçı sonrasında Lazio ile de hazırlık maçı yapacak. Süper Lig sezon arası sürerken 2 Ağustos günü Lazio ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. GS, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Karşılaşma RAMS Park'ta

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig sezon arasında takımlar antrenmanlara ve hazırlık maçlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçı kapsamında mücadele ettiği İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle olmuştu:

"Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#trendyol süper lig
#hazırlık maçı
#Strasbourg
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.