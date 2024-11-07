Galatasaray-Tottenham puan durumu! Avrupa Ligi'nde karşılaşmaya saatler kaldı

07 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:53

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Tottenham bu akşam karşılaşıyor. Taraftarların heyecanla takip ettiği maça kısa süre kala Galatasaray - Tottenham puan durumu ve geçmiş maçları yeniden gündeme geldi. Müsabaka bu akşam 20.45'te oynanacak.

Sarı kırmızılı ekibin Tottenham müsabakası bu akşam oynanacak. Tüm dünyada takip edilen Avrupa Ligi'nde mücadeleler sürerken puan durumları da araştırıldı.

Ligde GS, 3 maçın 2 tanesini kazandı ve 1 tanesinde berabere kaldı.

GALATASARAY - TOTTENHAM PUAN DURUMLARI AVRUPA LİGİ

7 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. Premier Lig'de adından söz ettiren Tottenham ligde 9 puan ile 2. sırada bulunuyor.

Puan durumunda Lazio 1, Tottenham 2, Anderlecht 3. sırada yer alıyor.

Geçen maçların 2 tanesinde galibiyet ve 1 tanesinde beraberlik alan GS, ligde 7 puan ile 5. sırada bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip 4. haftaya averajla 5. sırada başladı.

Tottenham ise geçen maçlarda 3'te 3 yaparak ikinci sırada mücadelesine devam ediyor.

GALATASARAY TOTTENHAM GEÇMİŞ MAÇLARI VE SONUÇLARI

GS ile Tottenham resmi karşılaşmada ilk kez maç yapacak. Sarı kırmızılı ekip rakibi ile ilk defa eşleşirken mücadele edeceği 7. İngiliz takım olacak. En fazla maç yaptığı İngiliz takım ise Manchester United oldu.

Tottenham, UEFA karşılaşmalarında Türk takımları ile 3 defa karşılaştı. Avrupa kupalarında sadece Beşiktaş ile mücadele ederken İstanbul'da 2-0'lık galibiyet, Londra'da 1-1'lik beraberlik ve İstanbul'da 1-0'lık aldı.

TOTTENHAM MAÇINDA MUSLERA OYNAYACAK MI, VAR MI?

Young Boys maçında kırmızı kart almasından dolayı 3 maç cezalı olan Uruguaylı kaleci Muslera, bu akşam forma giyebilecek.

GALATASARAY MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Bu akşam oynanacak olan maçı Lawrence Visser yönetirken yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek. Müsabakada Simon Bourdeaud'hui dördüncü hakem olurken Bram Van Driessche​​​​​​​ VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstleniyor.

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.