Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu gündemde! Maç 21.00’de başlayacak
Trendyol Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile Galatasaray mücadele edecek. Karşılaşmaya saatler kala GS - TS maç kadrosu taraftarın gündemine yerleşti. Müsabaka RAMS Park'ta oynanacak.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam 21.00'de Galatasaray - Trabzonspor maçı oynanacak.
Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı devam ederken maçın muhtemel ilk 11'i merak edildi.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
16 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmada Trabzonspor kamp kadrosunu duyurdu.
Muhtemel 11'ler duyurulurken maçın kadrosu maça kısa süre kala açıklanacak. Bordo mavili ekibin kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin, Eren Elmalı, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Draguş, Anthony Nwakaeme, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.
GS - TS MUHTEMEL İLK 11
Müsabakanın ilk 11'i henüz belli olmazken maçtan 1 saat önce takımların sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Muhtemel kadro ise şöyle:
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Mendy, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza