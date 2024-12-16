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Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu gündemde! Maç 21.00’de başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 13:01 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:07
Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu gündemde! Maç 21.00’de başlayacak

Trendyol Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile Galatasaray mücadele edecek. Karşılaşmaya saatler kala GS - TS maç kadrosu taraftarın gündemine yerleşti. Müsabaka RAMS Park'ta oynanacak.

Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam 21.00'de Galatasaray​ - Trabzonspormaçı​ oynanacak.

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı devam ederken maçın muhtemel ilk 11'i merak edildi. 

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

16 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmada Trabzonspor kamp kadrosunu duyurdu.

Muhtemel 11'ler duyurulurken maçın kadrosu maça kısa süre kala açıklanacak. Bordo mavili ekibin kafilesinde  Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin, Eren Elmalı, Borna Barisic, ⁠John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, ⁠Batista Mendy, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Vişça, Cihan Çanak, ⁠Muhammed Cham, Denis Draguş, ⁠Anthony Nwakaeme, ⁠Simon Banza, ⁠Enis Destan, ⁠Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu gündemde! Maç 21.00’de başlayacak - 1. Resim

GS - TS MUHTEMEL İLK 11

Müsabakanın ilk 11'i henüz belli olmazken maçtan 1 saat önce takımların sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Muhtemel kadro ise şöyle:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Mendy, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

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Kaynak: TGRT Haber
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