Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Gol yağmuru yağan maçta fırtınalar koptu

16 Aralık 2024 23:16 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 23:33

7 gol ve 1 penaltının yaşandığı Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasında Karadeniz ekibi 90+8’de devrildi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele Rams Park'ta oynanan karşılaşmada adeta fırtınalar koptu.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Heyecanın hiç durmadığı maçta Galatasaray, 90+8'de bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Sarı Kırmızılı takımda galibiyeti getiren goller 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. (P) ile 90+8. dakikada Michy Batshuayi’den geldi.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Dakika 8'de Yunus Akgün'ün şık pasıyla ceza alanında topla buluşan Dries Mertens maçtaki ilk golü kaydetti.

Dakika 17’de Cham'ın ortasında Ozan Tufan yaptığı kafa vuruşuyla maça dengeyi getirdi.

Ceza sahası dışından sert bir şut çeken Yunus Akgün, 29. dakikada takımını tekrar öne geçirdi.

Simon Banza’nın golüyle dakika 51’de durum 2-2 oldu.

Dakika 55’te yine ozan Tufan’ın golüyle bu kez Karadeniz ekibi öne geçti.

Michy Batshuayi 63. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 3-3

Dakika 90+8’de Ali Şahin’in kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi.