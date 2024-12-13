Galatasaray - Trabzonspor maçında kimler eksik? Sarı kırmızılı ekipte sakatlıklar bulunuyor

13 Aralık 2024 10:47 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:47

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıklar devam ederken Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in son durumu taraftarın gündeminde yer aldı. GS - TS maçında muhtemel ilk 11 kadrosu bekleniyor.

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları başlıyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıklar dolayısıyla kadro eksik olurken Trabzonspor maçında kimlerin eksik olduğu taraftarın gündeminde.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıklarla mücadele devam ediyor. Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında sakatlanmıştı ve sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği bağlarında zorlanma ve kemik ödemi tespit edilmişti. Yılmaz'ın TS maçında olmaması bekleniyor.

Osimhen'de ise sağ arka üst adalesindeki zorlanma tespit edilmişti. Maçta forma giyip giymeyeceğinin kararını Okan Buruk verecek.

Kaan Ayhan'ın bu karşılaşmada forma giymesi beklenirken Icardi'nin tedavisi devam ediyor.

GS - TS MUHTEMEL 11 KADRO BELLİ OLDU MU?

16 Aralık akşamı 21.00'de oynanacak olan müsabakanın ilk 11 kadrosu henüz duyurulmadı. Maçtan 1 saat önce kadrolar duyurulacak. Karşılaşmada muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Ziyech, Batshuayi.