Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 3. hafta maçları ertelendi

16 Ağustos 2024 16:37 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:46

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken 3 ekibin karşılaşmaları başka bir tarihe ertelendi. Futbolseverler ise Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçı ertelendi mi, iptal mi oldu araştırmaya başladı.

GALATASARAY, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Bugün yapılan açıklamaya göre TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden 3 takımın 3. haftada oynayacağı karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.

Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir."

GALATASARAY MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşması 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden bir tanesinde oynanırken Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçları 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde birinde oynanacakken takvim daha sonra açıklanacak.

BEŞİKTAŞ'IN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadeleleri devam ederken BJK, 3. haftayı BAY geçiyor bu nedenle herhangi bir karşılaşma oynanmayacak.