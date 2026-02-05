Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

Trendyol Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile eşleştiği son 16 play-off turu öncesinde transfer sürecini yoğunlaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, orta saha için yeni bir hamle gündemde bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yollarını ayırmasının ardından hücum ve orta saha hattını güçlendirmek adına Noa Lang, Yaser Asprilla ve 18 yaşındaki Renato Nhaga’yı renklerine bağladı. Yapılan bu transferlerle birlikte takımın farklı bölgelerinde alternatif sayısı artırıldı.

Transfer döneminin kapanmasına 48 saatten az bir süre kala çalışmalarını sürdüren yönetim, orta saha bölgesi için ek bir transfer ihtimalini gündeminde tutuyor. Yönetim kurulu cephesinde sürecin yakından takip edildiği, son temasların transferin son günlerine kadar devam edeceği aktarılıyor.

SACHA BOEY KİRALIK MI, ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna kattı. 2024 yazında Bayern Münih’e transfer olan Fransız sağ bek, 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için sarı-kırmızılı takıma döndü. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, transferin satın alma opsiyonlu geçici anlaşma kapsamında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre Galatasaray, Bayern Münih’e 500 bin euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Sacha Boey’e ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun ise kulübün tek taraflı yazılı talebine bağlı olduğu ve bu talep olmadan herhangi bir yükümlülük doğmayacağı bildirildi.

SERGİ ALMİTİRA GALATASARAY TRANSFERİ SON DURUM

Galatasaray’ın orta saha transferi için gündemine aldığı isimlerden biri de La Liga ekiplerinden Real Betis’te forma giyen Sergi Altimira oldu. 24 yaşındaki İspanyol futbolcu için transferin son günlerinde temasların sürdüğü belirtiliyor. Altimira, bu sezon Real Betis formasıyla 26 maçta görev aldığı ve bu karşılaşmaların 19’una ilk 11’de başladı.

İspanyol kulübünün Altimira için yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu aktarılırken, Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydediliyor. Real Betis’in ise kiralama seçeneğine mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Oyuncunun 2029 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunurken, George Gardi’nin de transfer sürecinde Galatasaray adına temaslarda yer aldığı bilgisi paylaşıldı.