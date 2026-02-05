Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

Galatasaray transfer haberleri son dakika gelişmeleri ile çalkalanıyor! Sacha Boey transferi sonrası yeni bir isim Galatasaray transfer söylentileri arasına girdi. Devre arası transfer döneminin bitimine kısa süre kala Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna kattığı Noa Lang, Yaser Asprilla ve genç orta saha Renato Nhaga’nın ardından transfer çalışmalarını sürdürürken, yönetim ve teknik heyet son temaslara odaklanmış durumda. La Liga’dan bir orta saha oyuncusu için temaslar devam ederken, eski futbolcu Sacha Boey’in yeniden takıma katılmasıyla savunma hattı da güçlendirildi. Kulüp yönetimi, hem lig hem Avrupa takvimi doğrultusunda kadro planlamasını şekillendiriyor. İşte Galatasaray transfer haberleri son dakika gelişmeleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 22:44

Trendyol Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile eşleştiği son 16 play-off turu öncesinde transfer sürecini yoğunlaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, orta saha için yeni bir hamle gündemde bulunuyor.

Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yollarını ayırmasının ardından hücum ve orta saha hattını güçlendirmek adına Noa Lang, Yaser Asprilla ve 18 yaşındaki Renato Nhaga’yı renklerine bağladı. Yapılan bu transferlerle birlikte takımın farklı bölgelerinde alternatif sayısı artırıldı.

Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

Transfer döneminin kapanmasına 48 saatten az bir süre kala çalışmalarını sürdüren yönetim, orta saha bölgesi için ek bir transfer ihtimalini gündeminde tutuyor. Yönetim kurulu cephesinde sürecin yakından takip edildiği, son temasların transferin son günlerine kadar devam edeceği aktarılıyor.

Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

SACHA BOEY KİRALIK MI, ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna kattı. 2024 yazında Bayern Münih’e transfer olan Fransız sağ bek, 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için sarı-kırmızılı takıma döndü. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, transferin satın alma opsiyonlu geçici anlaşma kapsamında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

Açıklamaya göre Galatasaray, Bayern Münih’e 500 bin euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Sacha Boey’e ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun ise kulübün tek taraflı yazılı talebine bağlı olduğu ve bu talep olmadan herhangi bir yükümlülük doğmayacağı bildirildi.

Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

SERGİ ALMİTİRA GALATASARAY TRANSFERİ SON DURUM

Galatasaray’ın orta saha transferi için gündemine aldığı isimlerden biri de La Liga ekiplerinden Real Betis’te forma giyen Sergi Altimira oldu. 24 yaşındaki İspanyol futbolcu için transferin son günlerinde temasların sürdüğü belirtiliyor. Altimira, bu sezon Real Betis formasıyla 26 maçta görev aldığı ve bu karşılaşmaların 19’una ilk 11’de başladı.

Galatasaray Transfer Haberleri: Sacha Boey kiralık mı? Sergi Altimira ismi gündemde

İspanyol kulübünün Altimira için yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu aktarılırken, Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydediliyor. Real Betis’in ise kiralama seçeneğine mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Oyuncunun 2029 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunurken, George Gardi’nin de transfer sürecinde Galatasaray adına temaslarda yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.