Galatasaray transfer haberleri Lookman, Onyedika, Hakan Çalhanoğlu gelecek mi?

Ara transfer dönemine hareketli giren Galatasaray, birden fazla isim için eş zamanlı görüşmeler yürütüyor. Orta saha ve hücum hattı için masadaki dosyalar netleşmeye başlarken, bazı transferlerde ise süreç devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ 2026

Galatasaray, 2026 yılı ara transfer döneminde ilk somut hamlesini orta saha için yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika temsilcisi Club Brugge forması giyen Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Uzun süredir gündemde yer alan transferde bonservis bedelinin dış basının iddialarına göre 25 milyon eurodan kapının açıldığı ancak pazarlıkla rakamın düşürüldüğü belirtilirken, henüz resmi rakamlar paylaşılmadı.

Onyedika ile yapılan sözleşme görüşmelerinde 4 yıl + 1 yıl opsiyonlu bir teklif üzerinde uzlaşı sağlandığı, oyuncunun yıllık maaşının da belirlendiği gelen ilk bilgiler arasında. Transferin tamamlanması için yalnızca imza sürecinin kaldığı ve resmi açıklamanın ardından kamuoyuna duyurulmasının bekleniyor.

GALATASARAY LOOKMAN TRANSFERİNDE SON DURUM

Galatasaray’ın daha önce de gündemine aldığı Ademola Lookman transferinde ise tablo netlik kazanmış değil. Ara transfer döneminde Atalanta forması giyen oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün temaslarını sürdürdüğü, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masaya geldiği yönünde dış basında haberler bulunuyor. Atalanta cephesiyle yapılan görüşmelerin devam ettiği ancak henüz sonuçlanan bir anlaşma olmadığı belirtiliyor.

Lookman dosyasında belirsizliğin sürmesinin bir diğer nedeni ise transfer rekabeti. Fenerbahçe’nin de oyuncuyla ilgilendiğine dair iddialar, süreci daha karmaşık hale getiriyor. Galatasaray yönetiminin görüşmeleri sürdürdüğü ve cezbedici bir teklif hazırlığında olduğu konuşulsa da, transfer şu aşamada resmiyet kazanmış değil ve taraflar arasındaki temaslar devam ediyor.

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde bulunan Hakan Çalhanoğlu için yapılan girişimler de ara transfer döneminde yeniden hız kazandı. Milli futbolcu için Inter ile daha önce temas kurulduğu, ancak İtalyan kulübünün ilk aşamada satışa olumlu yaklaşmadığı ya da talep edilen bonservis bedelinin yüksek kaldığı biliniyor. Geçmiş dönemlerde yapılan tekliflerin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Ocak ayında yeni bir teklif planlandığı ve bu rakamın yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde olduğu iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı, Inter’in tutumu ve oyuncunun sözleşme şartları transfer sürecini zorlaştırıyor ifade ediliyor.

GS TRANSFER HABERLERİ ONYEDİKA GELECEK Mİ?

