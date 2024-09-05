Galatasaray UEFA Avrupa Ligi isim listesinde Osimhen, Icardi ve Hakim Ziyech yer aldı
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, UEFA'ya isim listesini bildirdi. Sarı-kırmızılıların bildirdiği UEFA kadrosunda transfer edileceği yönünde iddialar bulunan Hakim Ziyech yer aldı.
2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA'ya isim listesini bildirdi.
UEFA'nın isim listesini resmi sitesinde yayınlanmasının ardından sarı-kırmızılıların kadrosu belli oldu.
Kadroda uzun süredir transfer edileceği yönünde iddialar olan Hakim Ziyech'de yer aldı.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA KİMLER VAR?
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği isim listesine göre kadroda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci
- Fernando Muslera
- Günay Güvenç
- Batuhan Şen
Defans
- Elias Jelert
- Victor Nelsson
- Ismail Jakobs
- Davinson Sanchez
- Abdülkerim Bardakcı
- Kaan Ayhan
Orta Saha
- Lucas Torreira
- Gabriel Sara
- Berkan Kutlu
- Kerem Demirbay
- Hakim Ziyech
Hücum
- Barış Alper Yılmaz
- Yunus Akgün
- Yusuf Demir
- Dries Mertens
- Michy Batshuayi
- Mauro Icardi
- Victor Osimhen
GALATASARAY UEFA İSİM LİSTESİNDE OSİMHEN VAR MI?
UEFA'nın resmi sitesinde yayımlanan bilgilere göre sarı-kırmızılıların son transferi Victor Osimhen kadroda yer alacak.
GALATASARAY UEFA KADROSUNDA KİMLER YOK?
Sarı-kırmızılıların 2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Derviş yer almadı.