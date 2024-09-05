Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray UEFA Avrupa Ligi isim listesinde Osimhen, Icardi ve Hakim Ziyech yer aldı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi isim listesinde Osimhen, Icardi ve Hakim Ziyech yer aldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Eylül 2024 16:59 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:01
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi isim listesinde Osimhen, Icardi ve Hakim Ziyech yer aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, UEFA'ya isim listesini bildirdi. Sarı-kırmızılıların bildirdiği UEFA kadrosunda transfer edileceği yönünde iddialar bulunan Hakim Ziyech yer aldı.

2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA'ya isim listesini bildirdi.

UEFA'nın isim listesini resmi sitesinde yayınlanmasının ardından sarı-kırmızılıların kadrosu belli oldu.

Kadroda uzun süredir transfer edileceği yönünde iddialar olan Hakim Ziyech'de yer aldı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi isim listesinde Osimhen, Icardi ve Hakim Ziyech yer aldı - 1. Resim

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği isim listesine göre kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci

  • Fernando Muslera
  • Günay Güvenç
  • Batuhan Şen

Defans

  • Elias Jelert
  • Victor Nelsson
  • Ismail Jakobs
  • Davinson Sanchez
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Kaan Ayhan

Orta Saha

  • Lucas Torreira
  • Gabriel Sara
  • Berkan Kutlu
  • Kerem Demirbay
  • Hakim Ziyech

Hücum

  • Barış Alper Yılmaz
  • Yunus Akgün
  • Yusuf Demir
  • Dries Mertens
  • Michy Batshuayi
  • Mauro Icardi
  • Victor Osimhen

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi isim listesinde Osimhen, Icardi ve Hakim Ziyech yer aldı - 2. Resim

GALATASARAY UEFA İSİM LİSTESİNDE OSİMHEN VAR MI?

UEFA'nın resmi sitesinde yayımlanan bilgilere göre sarı-kırmızılıların son transferi Victor Osimhen kadroda yer alacak.

GALATASARAY UEFA KADROSUNDA KİMLER YOK?

Sarı-kırmızılıların 2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Derviş yer almadı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...