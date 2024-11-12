Galatasaray-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın biletleri ücretsiz satışta!
Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’nın Wolfsburg takımıyla karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanala dair araştırmalar hız kazandı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg takımını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.
GALATASARAY-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, Wolfsburg ile mücadele edecek. Müsabaka 13 Kasım Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek.
GALATASARAY-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Wolfsburg maçı saat 20.45’te başlayacak.
GALATASARAY-WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
13 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan Galatasaray-Wolfsburg maçı DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY-WOLFSBURG MAÇ BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı Galatasaray-Wolfsburg maçının biletleri ücretsiz olarak satışa çıktı.