Galatasaray Young Boys maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanal belli oldu

21 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:23

Galatasaray ve Young Boys arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off karşılaşmasının başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı merak ediliyor.

YOUNG BOYS-GALATASARAY NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ?

Sarı-kırmızılılar ile Young Boys arasında oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ve tabii platformu üzerinden şifresiz bir şekilde canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NEREDE?

21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak olan Galatasaray-Young Boys karşılaşması İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Seidel, Jan Siedel ve Rafael Foltyn üçlüsü yönetecek.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MUHTEMEL 11'LERİ

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre karşılaşmanın kamp kadrosunda Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Muhtemel 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Young Boys: Ballmoos, Blum, Zoukrou, Husic, Hadjam, Niasse, Lauper, Meschack, Ugrinic, Colley, Ganvoula