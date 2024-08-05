Galatasaray Young Boys maçı Ağustos'un sonunda! Rakip İsviçreli

05 Ağustos 2024 13:37 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:55

İsviçre’nin Nyon kentinde bugün çekilen kura sonrası geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ın rakibi olacak takım belli oldu.

GALATASARAY YOUNG BOYS PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off etabından katılacak.

İlk maç 20 veya 21 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş maçı ise 27 veya 28 Ağustos'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off etabından başlayacak.

İlk maç deplasmanda oynanacak, rövanş maçı ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

YOUNG BOYS NERENİN TAKIMIHANGİ ÜLKENİN?

Galatasaray’ın rakibi olan Young Boys, İsviçre Ligi’nde mücadele etmekte.

Young Boys, tarihinde 17 kez şampiyonluk yaşadı.