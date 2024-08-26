Galatasaray Young Boys maçında Sanchez sakatlığı, Abdülkerim cezalı olduğu için oynamayacak

26 Ağustos 2024 10:38 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:01

Galatasaray, 21 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off aşamasında ilk maçta Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın sonucunda sarı-kırmızılılar 3-2 mağlup olurken rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Salı günü oynanacak.

Maçın başlamasına saatler kala Abdülkerim ve Sanchez oynayacak mı, neden yok soruları gündeme geldi.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇINDA SANCHEZ OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Galatasaray ve Young Boys rövanş maçında Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Sanchez'in, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain tespit edilmişti.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇINDA ABDÜLKERİM OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için son şansı olan Young Boys maçında Abdülkerim Bardakcı kart cezası nedeniyle oynamayacak.

OKAN BURUK GS-YOUNG BOYS MAÇINDA YOK MU, NEDEN?

UEFA Disiplin Kurulu tarafından 22 Şubat 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 2 maç ceza almıştı.

Bu sebepten dolayı Okan Buruk, Young Boys ile oynanacak olan rövanş karşılaşmasında yedek kulübesi ve soyunma odasında olmayacak.

MUSLERA GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇINDA VAR MI?

Young Boys ile oynana ilk maçta sakatlanan Muslere'nın takım ile birlikte antrenmanlara katıldığı açıklandı.

Büyük ihtimalle Muslera, sarı-kırmızılıların Young Boys ile oynayacağı rövanş maçında forma giyecek.