Galatasaray Young Boys maçının hakemi Norveçli Espen Eskas'ın karnesi

25 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:04

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu kapsamında 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

3-2 mağlup olan sarı-kırmızılıların rövanş maçı ise 27 Ağustos Salı günü oynanacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala UEFA tarafından maçın hakem kadrosu açıklandı.

Taraftarlar tarafından Galatasaray-Young Boys maçının hakeminin kim ve nereli olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Young Boys maçının hakemi Espen Eskas olacak.

Yardımcılıklarını Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin üstlenirken dördüncü hakem olarak ise Mohammad Usman Aslam görev alacak.

VAR koltuğunda Hollandalı Rob Dieperink ve yardımcısı Erwin Blank görev yapacak.

GS MAÇININ HAKEMİ ESPEN ESKAS KİMDİR, NERELİ?

Norveçli hakem Espen Eskas, 24 Haziran 1988 yılında doğdu.

2005 yılında hakemliye başlayan 36 yaşındaki Espan Eskas, 2017 yılında ise FIFA korkartı aldı.

ESPEN ESKAS KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Espen Eskas Türk takımlarından sadece Türkiye U17 Milli Takımı'nın 1 maçını yönetti.

1 sarı kartın çıktığı karşılaşmada Türkiye U17 Milli Takımımız kazandı.

2023-2024 sezonunda ise deneyimli hakem 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi, 2 Olimpiyat Oyunları, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 1 Protathlima Cyta Championship Round, 8 Eliteserien ve 1 OBOS-ligaen olmak üzere toplam 20 karşılaşma yönetti.

Bu maçlarda 69 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart ve 4 penaltı verdi.