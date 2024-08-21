Galatasaray Young Boys'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek! Muhtemel rakipleri belli oldu

21 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:19

2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off aşamasından başlamaya hak kazanmıştı.

Yapılan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılılar İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.

Temsilcimiz Galatasaray ilk maçına bugün (21 Ağustos) çıkacak.

Oynanacak olan karşılaşmanın ardından rövanş maçı ise 27 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

Taraftarlar tarafından Galatasaray bu karşılaşmaların sonucunda yenilirse kimle karşılaşacağı merak ediliyor.

GALATASARAY YOUNG BOYS'A YENİLİRSE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE Mİ OYNAYACAK?

UEFA'nın yeni sistemine göre Galatasaray, Young Boys'a elenirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Sarı-kırmızılar eleme maçı oynamadan direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS'A YENİLİRSE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle: