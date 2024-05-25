Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 23 milyon Euro'luk teklif geldi, en pahalı yerli futbolcu olabilir
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 19:00 - Güncelleme : 25 May 2024 19:03
Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'a 23 milyon Euro'luk teklif geldi. Peki, bu transfer gerçekleşirse Yılmaz, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak mı? Teklif nereden geldi? İşte detaylar...
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Alman kulübü Leipzig, genç oyuncu için Galatasaray'a 23 milyon Euro teklif etti.
Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Leipzig, Barış Alper Yılmaz için rekor bir teklif sundu.
Eğer transfer gerçekleşirse, Yılmaz, yurt dışına en yüksek bonservisle transfer olan Türk futbolcu unvanını kazanacak.
Tansferin gerçekleşmesi durumunda Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırılabilir.
Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama gelmesi bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber