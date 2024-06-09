Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Rafa Silva'nın istatistikleri

09 Haziran 2024 12:23 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:50

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho tarafından "Silva mükemmel bir oyuncu, onu isterim ama Galatasaray'a transfer oluyor" sözleri ile Rafa Silva'nın sarı-kırmızılı ekibe gideceği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transfer aşamasında sona yaklaşıldığı tahmin edilen Rafa Silva'nın istatistikleri taraftarlar tarafından merak edildi.

RAFA SİLVA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR HANGİLERİ?

Rafa Silva kariyeri boyunca SC Braga, CD Feirense ve SL Benfica takımlarında forma giydi.

2017 yılından beri Benfica'da oynayan Portekizli oyuncu sol kanat pozisyonunda oynuyor.

RAFA SİLVA İSTATİSTİKLERİ

Rafa Silva kariyeri boyunca toplam 501 maça çıkarak 36 bin 313 dakika süre aldı.

Bu süre zarfında 131 gol, 97 asist yaptı ve hiç kırmızı kart görmedi.

55 sarı kart ve 1 sarıdan kırmızı kart gören başarılı futbolcu 2023-2024 sezonunda ise Benfica ile 22 gol 11 asist yaptı.

Çıktığı 52 maçta 4 bin 371 dakika süre alan Rafa Silva'nın 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Uluslar Ligi, 3 Portekiz Liga Portugal, 2 Portekiz Kupasıı ve 2 tane Portekiz Süper Kupası bulunuyor.

Oyuncunun Transfermmarkt verilerine göre güncel değeri ise 14 milyon Euro olarak belirtiliyor.